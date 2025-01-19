СМИ рассказали о транзите через Чехию сотен британских военных на учения НАТО

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В течение ближайшей недели через территорию Чехии будет проходить транзит около 300 британских военнослужащих и 100 единиц боевой техники. Они направляются в Румынию для участия в международных учениях НАТО Steadfast Dart 2025, сообщает новостное издание České noviny.
«Для участия в учениях НАТО Steadfast Dart 2025 в Румынии, в период с 19 по 26 января через территорию Чехии будет происходить проезд около 100 единиц боевой техники и примерно 300 военнослужащих из Великобритании», — говорится в сообщении.Передвижение колонн будет осуществляться в ночное время, чтобы минимизировать помехи для местного транспорта. Конвой войдет в Чехию через переход Красный лес на границе с Германией в ночь с 19 на 20 января. Безопасность и сопровождение колонн обеспечат сотрудники чешской военной полиции.
Подготовленные спасательные и эвакуационные бригады армии Чехии будут готовы прийти на помощь в случае неисправностей техники.
Учения Steadfast Dart 2025 направлены на отработку оперативного развертывания и укрепление элементов сил быстрого реагирования НАТО в юго-восточной части Европы. Подразделения чешской армии в ходе маневров проверят свою готовность оказывать логистическую поддержку союзным войскам.
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