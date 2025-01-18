В России открыли памятник Пригожину и Уткну

Евгений Пригожин (Фото: РИА Новости/Елена Копылова)
На Александровском городском кладбище Иркутска открыли мемориальный комплекс, который посвящён погибшим бойцам ЧВК «Вагнер». В центре траурной композиции установлен памятник основателю компании Евгению Пригожину и боевому командиру Дмитрию Уткну.
Об этом сообщил телеграм-канал «Разгрузка Вагнера». На постаменте высечены слова «первому» и «девятому». Это позывные, которые были у Пригожина и Уткина в ЧВК. Оба он погибли в авиакатастрофе принадлежащего бизнесмену самолёта Embraer Legacy 600 23 августа 2023 года.
Стоит напомнить, что 1 июня 2024 года памятник основателю частной военной компании был открыт в Санкт-Петербурге. В этот день Пригожину должно было исполниться 63 года. Кроме того, в декабре прошлого года монумент российскому бизнесмену появился в Банги, столице Центральноафриканской Республики (ЦАР). Там, как и на Украине, действовали силы ЧВК «Вагнер».
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Александр Бойцов