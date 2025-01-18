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В России открыли памятник Пригожину и Уткну

Евгений Пригожин (Фото: РИА Новости/Елена Копылова)

Евгений Пригожин (Фото: РИА Новости/Елена Копылова)

На Александровском городском кладбище Иркутска открыли мемориальный комплекс, который посвящён погибшим бойцам ЧВК «Вагнер». В центре траурной композиции установлен памятник основателю компании Евгению Пригожину и боевому командиру Дмитрию Уткну.


Об этом сообщил телеграм-канал «Разгрузка Вагнера». На постаменте высечены слова «первому» и «девятому». Это позывные, которые были у Пригожина и Уткина в ЧВК. Оба он погибли в авиакатастрофе принадлежащего бизнесмену самолёта Embraer Legacy 600 23 августа 2023 года.

Стоит напомнить, что 1 июня 2024 года памятник основателю частной военной компании был открыт в Санкт-Петербурге. В этот день Пригожину должно было исполниться 63 года. Кроме того, в декабре прошлого года монумент российскому бизнесмену появился в Банги, столице Центральноафриканской Республики (ЦАР). Там, как и на Украине, действовали силы ЧВК «Вагнер».

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#вагнер
#чвк
«Набежали неандертальцы»: Жена Петросяна Брухунова отбивается от хейта
Жена Петросяна Брухунова отбивается от нападок пользователей Сети
18 января 2025, 20:07

Татьяна Бурухунова (Фото: соцсети Татьяны Бурухуновой)

Татьяна Брухунова недавно высмеяла девушек с поддельными сумками Birkin и платьями Hermès, которых увидела в московском кафе. Это вызвало море негатива в комментариях.
Жена Петросяна поделилась своими наблюдениями в социальных сетях и стала объектом критики со стороны пользователей интернета. По ее словам, история про сумки «вскрыла невероятное количество невменяемых людей», у которых случилось весеннее обострение психических проблем.

«Не надо быть экспертом, чтобы понять, что это подделка. Это же срамота!» — возмутилась Брухунова.

Женщина отметила, что сама она не помешана на брендах и покупает только то, что ей необходимо. У нее есть винтажная Hermès Kelly, ровесница Брухуновой – 1989 года выпуска. Супруга известного комика подчеркнула, что амбиций покупать «абы какие Birkin». Подписчики и гости её страницы упрекнули критиканку за снобизм и высокомерие.

«Набежали неандертальцы», — прокомментировала подобные отклики Брухунова.

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#история
#женщина
#подделка
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МВД: мошенники начали угонять аккаунты россиян в Telegram с помощью голосований
В МВД назвали новую схему обмана россиян при помощи голосования
18 января 2025, 18:38

Фото: istockphoto/JuYochi

В мессенджере Telegram распространяется новая схема мошенничества. Аферисты используют для обмана россиян так называемые «голосования».
Об этом сообщает Telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, не призывая никого голосовать.

Схема выглядит так: пользователь мессенджера получает от одного из контактов, который длительное время отсутствовал онлайн, ссылку для голосования, которая ведет на фишинговый ресурс. Пройдя по ссылке, пользователь может потерять доступ к своему аккаунту.

Управление МВД рекомендует пользователям мессенджеров быть бдительными и избегать переходов по подозрительным ссылкам, даже если они получены от знакомых им людей.

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#мвд
#онлайн
#telegram
#мошенничество
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Возможно, вещества: Проведена экспертиза смерти пресс-секретаря певца SHAMAN
18 января 2025, 16:02

Антон Коробков-Землянскй (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

В ноябре 2024 года внезапно умер пресс-секретарь известного певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, Антон Коробков-Землянский. Наконец появились результаты судебно-медицинской экспертизы, назначенной для установления точной причины смерти.
Представителю знаменитого исполнителя было всего 40 лет, напоминает издание StarHit. Смерть его стала полной неожиданностью и для Дронова, и для всех родных и друзей Антона. SHAMAN рассказывал, что очень тяжело переживал безвременную кончину пресс-атташе, который стал ему настоящим другом. Коробкову-Землянскому стало плохо, когда он проводил вечер у себя дома, в кругу семьи. Он вдруг начал задыхаться. Испуганная жена вызвала скорую помощь, но подъехавшие врачи смогли только зафиксировать смерть.

Близкие не оглашали причину смерти, ожидая официального заключения судебно-медицнских экспертов. Наконец процедура завершена, причём результаты экспертизы пока не оглашаются. Информированные источники издания ранее сообщали, что мужчина мог быть отравлен неизвестным веществом, так как до трагедии никаких проблем со здоровьем у него не наблюдалось.

Близнецам, потерявшим отца, Платону и Полине, сейчас уже по 11 лет.

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#дома
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Музеи и усадьбы в Пушкино: куда сходить и что посмотреть, достопримечательности
18 января 2025, 15:38

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Пушкино — город, приютившийся на северо-восточных рубежах Московской области, всего в нескольких десятков километрах от величественной столицы России. Основанный в 1938 году, он получил свое имя в честь великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, чье творчество вдохновляло и продолжает вдохновлять поколения.
Сегодня Пушкино — это не просто административный центр Пушкинского района, но и город с богатой историей и культурным наследием, гармонично сочетающий в себе современность и традиции. О том, какие культурные достопримечательности лучше посетить в городе Пушкино — в материале «Радио 1».

Музеи в Пушкино


Музей столярных инструментов


Фото: museumtools.ru

Музей, который по праву можно назвать сокровищницей. Его коллекция, занесенная в Книгу рекордов России, уникальна и удивительна. Более трех десятилетий экспонаты собирал инженер-конструктор Олег Оленев — человек, чья страсть к ремеслу и истории инструментов привела к созданию этого удивительного места.
Сегодня музей представляет собой настоящий храм мастерства, где хранится более двух тысяч экспонатов. Здесь можно увидеть инструменты, которые использовались для создания и реставрации мебели, изготовления музыкальных инструментов, токарных и плотницких работ, а также для кораблестроения и изготовления бочек. Рубанки, пилы, стамески, точила, лобзики — каждый предмет рассказывает свою историю о людях, которые когда-то создавали эти шедевры.

Но коллекция музея не ограничивается лишь инструментами из России. Здесь можно увидеть приборы из США, Германии, Франции, Великобритании, Голландии и многих других стран, что делает музей настоящим международным культурным центром.

Для тех, кто хочет почувствовать себя настоящим мастером, в музее есть мастерская. Под руководством опытного столяра или плотника вы сможете попробовать свои силы в обработке дерева. Это уникальная возможность прикоснуться к древнему ремеслу и почувствовать себя частью великой традиции.

Адрес, по которому представлена экспозиция инструментов: Московская область, город Пушкино, улица Оранжерейная, дом 28А.

Культурно-выставочный комплекс «Тулуповъ»


Фото: welcome.mosreg.ru

Культурно-выставочный комплекс «Тулуповъ» в уютном поселке Мамонтовка предстает перед посетителями как современное галерейное пространство, гармонично сочетающее в себе музей «Русская дача». Здесь можно погрузиться в атмосферу дачной жизни рубежа XIX–XX веков, ощутить дух того времени, прикоснувшись к аутентичным предметам интерьера и декора. Экскурсоводы с радостью поделятся историями о прошлом, а традиционные дачные чаепития станут приятным дополнением к этому увлекательному путешествию в прошлое.

В новом крыле комплекса, после завершения реставрационных работ, планируется создать арт-резиденцию, которая станет площадкой для открытия новых имен в искусстве и творческих практик. Здесь будут проходить пленэры, творческие встречи, мастер-классы для детей и взрослых, а также множество других интересных мероприятий. Отдельное внимание будет уделено галерее, где художники, в том числе начинающие, смогут бесплатно выставлять свои работы, предоставляя возможность для самовыражения и обмена опытом.

Комплекс находится по адресу: Московская область, город Пушкино, улица Солнечная, дом 24.

«Роды будут хорошие»: директор Эрмитажа посоветовал беременным посещать музей
«Роды будут хорошие»: директор Эрмитажа посоветовал беременным посещать музей


Усадьбы в Пушкино

Музей-заповедник «Усадьба Мураново им. Ф. И. Тютчева»


Фото: tour.sdmsk.ru

Усадьба построена в начале XIX века. В разное время здесь жили известные русские поэты Е.А. Баратынский и Ф.И. Тютчев. Там бывали Н.В. Гоголь, А.Н. Майков, В.Ф. Одоевский и другие писатели и поэты. Поэтому Мураново называют памятником дворянской культуры XIX–XX веков.

Поэт Е.А. Баратынский испытывал особую привязанность к Мураново и даже посвятил этому месту несколько своих стихотворений. Он построил в Мураново двухэтажный деревянный дом с пристройкой и башней, а также переоборудовал мельницу и установил лесопилку. Кроме того, поэт посадил множество деревьев в парке. В этой усадьбе жила семья поэта Ф.И. Тютчева. После смерти Тютчева в Мураново были привезены его реликвии и рукописи, что сделало это место главным хранилищем наследия поэта.

В 1920 году здесь открыли музей имени Ф.И. Тютчева. Его поддержал Владимир Ленин. Мураново стало первым литературно-мемориальным музеем после революции. Первым директором музея стал внук Тютчева. В музее представлены разнообразные предметы и документы, связанные с двумя известными писателями. Среди них — мебель, картины и другие артефакты. Всего в коллекции насчитывается более 28 тысяч экспонатов. Особо ценным достоянием музея является библиотека, в которой насчитывается 9000 книг.

Для любителей природы здесь есть большой парк, где можно насладиться живописными пейзажами. В парке проложены аллеи и разбиты сады, есть тропинки и пруды. На территории усадьбы есть деревья, возраст которых превышает 150 лет.

Усадьба Мураново им. Ф.И. Тютчева ждет гостей по адресу: Московская область, Пушкинский городской округ, городское поселение Ашукино, деревня Мураново.

Музей-дача В.В. Маяковского


Фото: welcome.mosreg.ru

В живописном Пушкино, среди лесов и полей, часто бывал поэт Владимир Маяковский. Он любил навещать своего друга Румянцева на даче в Акуловой Горе, которую называл «дачным раем». Здесь он находил покой и вдохновение для своих произведений. Маяковский не раз упоминал это место в своих стихах и вспоминал об этих местах с особым теплом.

В 1969 году в этом здании был основан музей, но в 90-е годы он был уничтожен пожаром. Благодаря стараниям местного священника Андрея Дударева и активистов, которые бережно собрали предметы и документы, связанные с жизнью поэта, здание было восстановлено. Сегодня в этом скромном, но уютном здании вновь работает музей Маяковского. У входа стоит мраморная статуя поэта в полный рост, которая напоминает о его частых посещениях этих мест.

Дача расположена по адресу: Московская область, город Пушкино, микрорайон Акулова Гора, дом 7.

В Орехово-Зуеве открылась выставка «Православная культура. Традиции России»
В Орехово-Зуеве открылась выставка «Православная культура. Традиции России»

Достопримечательности в Пушкино


Водонапорная башня, построенная в 1903 году для обеспечения водой проходящих поездов, представляет собой впечатляющее сооружение в псевдорусском стиле. Её высота составляет около 20 метров, а декоративные элементы придают ей особую привлекательность. Фасад башни украшен фигурной кладкой, кокошниками и круглыми окошками, что делает её уникальной. Со временем она стала одним из символов города, её облик известен и любим жителями и гостями.

Эта башня расположена по адресу: улица Вокзальная, дом 3А, и не только выполняет свою практическую функцию, но и является важной частью городского пейзажа, украшая его.

Храм Смоленской иконы Божией Матери

Фото: pushkino-blago.ru

Здание было возведено в 1692—1694 гг по инициативе боярина Ф.П. Салтыкова, а его последней хозяйкой была графиня Ягужинская, которая приходилась ему внучкой. В эпоху потрясений 30-х годов прошлого столетия храм чудом уцелел. Священнослужителя подвергли репрессиям, а здание церкви использовали в качестве хозяйственной постройки. В 1970-х годах была проведена реставрация, и церковные службы возобновились.

Адрес: Московская область, Пушкинский район, село Софрино, д. 71А.

Интересные места в Пушкино


Подземный пещерный храм Дмитрия Солунского
В 2007 году археологи нашли удивительное сооружение, которое оказалось храмом. В его небольших подземных помещениях монахи могли уединиться и проводить время в молитвах и размышлениях. Кроме того, было найдено просторное помещение для общих молитв. В настоящее время это действующий храм, где проводятся богослужения и поминальные службы.

Адрес: Московская область, Пушкинский городской округ, деревня Талицы, дом 98.

Источник «Барский колодец»

В живописной деревушке Мураново, что привольно раскинулась близ старинного города Пушкино, сокрыт древний святой источник, овеянный легендами с XIX века. Это тихое и умиротворяющее место, притягивающее паломников со всех уголков России. Согласно преданию, вода этого источника обладает особым составом и неповторимым вкусом, дарующим ощущение божественного благословения.

Адрес: Московская область, Пушкинский район, деревня Мураново, ул. Барская Поляна, 1.

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#статьи
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Десятки случаев заражения гепатитом B и C выявили в российском онкодиспансере
На Камчатке у 36 пациентов онкодиспансера выявили гепатит В и С
18 января 2025, 09:55

Фото: iStock/peterscode

Пациенты онкодиспансера на Камчатке заразились гепатитами B и C, выявлены десятки случаев. Об этом сообщил глава минздрава региона Александр Гашков, его заявление опубликовано в Telegram-канале правительства региона.
Уточняется, что острые формы гепатитов были выявлены у 36 пациентов. По словам Гашкова, в настоящее время основная задача заключается в том, чтобы выяснить механизм инфицирования, принять меры по устранению ситуации, а также не допустить ее повторения.

Всем гражданам РФ, у которых после посещения онкодиспансера выявили заражение гепатитом, окажут медицинскую помощь, заключил чиновник.

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В РФ предупредили о завершении периода автоматического продления прав
МВД: период автоматического продления водительских прав завершится в 2025 году
18 января 2025, 07:54

Фото: iStock/CalypsoArt

Водительские удостоверения россиян, срок действия которых истек или истечет в период с 1 января 2022 года по 31 декабря этого года, должны быть заменены. Об этом предупредили в пресс-центре российского министерства внутренних дел.
Владельцы таких удостоверений обязаны заменить их после истечения 3 лет с указанной даты, иначе они перестанут действовать на территории РФ.

Согласно действующему законодательству, за езду на автомобиле с недействительными водительскими удостоверениями россиянам грозит наказание в виде штрафа в размере до 15 тыс рублей, а также отстранение от управления транспортным средством до момента восстановления прав.

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«Проблема не во мне, а в платформе»: Дуров пообещал в суде улучшить модерацию в Telegram
Franceinfo: Дуров пообещал во французском суде улучшить модерацию контента в Telegram
18 января 2025, 00:23

Фото: iStock/Penderev

Основатель Telegram Павел Дуров в ходе слушаний во французском суде по делу против него пообещал улучшить модерацию на платформе. Радиостанция Franceinfo сообщила, что заседание длилось около 10 часов и касалось вопросов нелегального контента, распространения наркотиков, педофилии, мошенничества и других преступлений, совершаемых с помощью мессенджера.
Дуров заявил, что Telegram ежемесячно удаляет до 20 миллионов аккаунтов за нарушения закона и активно сотрудничает с ассоциациями, борющимися с эксплуатацией детей. Также платформа за последние шесть месяцев передала правоохранительным органам 10 тысяч единиц пользовательских данных.

Основатель Telegram утверждает, что такие меры принимаются на постоянной основе, хотя судьи отметили, что инициатива активизировалась после его задержания.

Платформа Telegram неоднократно подвергалась критике из-за использования ее возможностей для преступной деятельности. Французские власти сообщили, что число правонарушений, совершенных с помощью мессенджера, увеличилось. С 2017 по 2024 год было возбуждено около двух тысяч дел, связанных с Telegram.

Экономист назвал период, когда ожидается всплеск мошенничества
Экономист назвал период, когда ожидается всплеск мошенничества

Дурова задержали 24 августа 2024 года в парижском аэропорту Ле-Бурже. Его обвиняют в десяти правонарушениях, за которые грозит до 10 лет тюрьмы. Через несколько дней он был освобожден под залог в 5 миллионов евро, но ему запрещено покидать территорию Франции.

Несмотря на это, основатель Telegram заявил, что считает обвинения необоснованными, поскольку платформа давно помогает бороться с незаконным контентом. По мнению Дурова, если у какой-то страны все еще есть претензии к сервису, то и в суд следует подавать на этот самый сервис, а не отдельно на его главу. Очевидно, проблема столь глобальна, что одного человека винить в ней неправильно.


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В топ-10 городов-миллионников по доле новостроек вошла Казань
17 января 2025, 23:54

Фото: istockphoto/RAndrey

Казань вошла в топ-10 городов-миллионников по доле новостроек, возведенных за последние пять лет — показатель составил 2,6%. Об этом со ссылкой на сервис «Яндекс Аренда» сообщает «Татар-информ». За последний год в столице Татарстана ввели больше 480 тысяч квадратных метров жилья.
Часть квартир из недавно построенных домов, как отмечается, пополнит сегмент долгосрочной аренды в 2025 году после того, как владельцы завершат ремонт и обустройство.
«Возглавил рейтинг городов по доле новостроек Краснодар – доля новых проектов там составляет 5,9%. На втором месте – Волгоград (3,2%), тройку замкнул Красноярск (3%), на четвертой позиции – Новосибирск (2,8%)», — пишет издание.
Москва и Санкт-Петербург тоже попали в десятку лучших по доле новостроек, но процент таких домов в них немного меньше, чем у лидеров рейтинга.

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В Госдуме раскрыли принцип работы нового механизма семейных инвестиций
Депутат Аксаков: механизм семейных инвестиций создаст общие вложения и льготы
17 января 2025, 23:50

Фото: istockphoto/evgenyatamanenko

Механизм семейных инвестиций, разрабатываемый в России по поручению президента Владимира Путина, создаст инструмент совместных вложений и льгот для каждой семьи. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Аксаков в беседе с «Татар-информом».
По его словам, сейчас налоговый вычет до 400 тысяч рублей действует по программам ИИС, ПДС и ДСЖ, а вскоре будет увеличен до 1 млн.
«Новый инструмент семейного инвестирования будет касаться не отдельного члена семьи — мужа, жены, которые инвестируют. Это как раз создание совместных инвестиций, льготы будут касаться обоих членов семьи. Налоговый вычет будет 130 тыс. рублей, которые люди получат как поддержку со стороны государства дополнительно, если инвестиции будут в 1 млн рублей и выше», — пояснил парламентарий.
Депутат подчеркнул, что этот механизм позволит сплотить семьи, так как если кто-то из супругов захочет развода, его может удержать финансовая составляющая.

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