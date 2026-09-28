С 1 октября пассажирам придется больше платить за проезд
С 1 октября пассажирам придется больше платить за проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования. Тарифы увеличат на 9,2%, вырастет и стоимость провоза багажа.
В Ассоциации туроператоров России сообщили, что индексация затронет регулируемый сегмент железнодорожных перевозок. На цены в купе и СВ она не повлияет: перевозчики устанавливают тарифы для этих категорий самостоятельно.
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов ранее призвал правительство отказаться от октябрьского повышения. По его словам, стоимость пассажирских перевозок стоит корректировать лишь в пределах официальной инфляции.
Политик напомнил, что в декабре 2025 года тарифы уже выросли на 11,4%. Годовая инфляция тогда составляла 5,59%. Миронов предложил сохранить прежнюю стоимость мест в плацкарте и сидячих вагонах, а повышение применять только к билетам в СВ.
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