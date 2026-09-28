28 сентября 2026, 12:34

АТОР: с 1 октября билеты в плацкарт и общие вагоны подорожают на 9,2%

Фото: iStock/Mikhail Strogalev

С 1 октября пассажирам придется больше платить за проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования. Тарифы увеличат на 9,2%, вырастет и стоимость провоза багажа.