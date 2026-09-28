Ефимия Птичья костка 29 сентября: почему нельзя целоваться с близкими, отправляться в дорогу и смотреться в зеркало, народные приметы
Согласно народному календарю, 29 сентября отмечается Ефимия, или «Птичья костка». Такое название появилось потому, что в этот день на Руси было принято ловить птиц и гадать по их косточкам, определяя, какой будет зима. Чем больше жира нарастало на кости глухаря или утки — тем сильнее обещали быть морозы. Православная церковь в эту дату чтит память великомученицы Евфимии Всехвальной — одной из самых почитаемых раннехристианских святых. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаПраздник Ефимии — яркий пример того, как древние славянские верования переплелись с православной традицией. Отлет перелётных птиц на юг издревле отмечался нашими предками осенними обрядами. Птица ассоциировалась с душой, с проводами тепла, с прощанием с летом. В этих обрядах угадываются языческие корни, почитание природы, её ритмов и знамений. С приходом христианства народный обычай гадать по птичьим костям наложился на день памяти святой Евфимии, и оба пласта слились в единый праздник, где церковное благочестие соседствует с языческими обрядами.
Святая великомученица Евфимия Всехвальная родилась в конце III века в городе Халкидоне, на берегу Босфора, напротив Константинополя. Она происходила из знатной христианской семьи — её отцом был сенатор Филофрон, матерью Феодосия. Девушка с юных лет отличалась глубокой верой и благочестием. Во время великого гонения при императоре Диоклетиане правитель города Приск повелел всем жителям явиться на празднество в честь языческого бога Арея (Марса).
Местная христианская община отказалась участвовать в идолопоклонстве и тайно совершала богослужение, за что её члены — около пятидесяти человек, включая юную Евфимию, — были арестованы. После девятнадцати дней мучений остальных христиан отправили к императору, а Евфимию правитель оставил, надеясь ласками и дарами прельстить её. Получив решительный отказ, Приск подверг девушку страшным истязаниям. Её привязали к колесу с острыми ножами — но ангел остановил колесо и исцелил раны. Брошенная в раскалённую печь, она осталась невредимой, а воины Виктор и Сосфен, увидев в пламени двух ангелов, сами уверовали во Христа и приняли мученическую смерть. Наконец Евфимию бросили на растерзание зверям в цирке. Львы и медведи лизали ей ноги. Лишь одна медведица нанесла небольшую рану — и в этот миг раздался небесный глас, призывающий мученицу в небесные обители.
Душа Евфимии отошла к Богу, а город сотрясло землетрясение, разрушившее языческие храмы. Родители с честью похоронили тело святой недалеко от Халкидона. Полтора века спустя, в 451 году, в храме над её могилой проходил IV Вселенский Собор. Спорящие стороны положили на грудь святой два свитка — православное и еретическое исповедания. Через три дня, когда гробницу открыли, православный свиток оказался в правой руке мученицы, а еретический — у её ног. Это чудо утвердило догмат о двух природах во Христе и навсегда прославило Евфимию как защитницу православной веры.
Святой традиционно молятся об укреплении веры, о защите от ересей и расколов, о сохранении мира в семье, о здоровье близких. Великомученице также молятся о даровании терпения, смирения и душевного спокойствия — ведь само имя «Евфимия» переводится с греческого как «благодушие». В этот день именины отмечают Алексей, Виктор, Григорий, Иосиф, Сергей, Евфим, а также Людмила, Ефимия, Мелитина и Севастиана.
Традиции дняДень Ефимии на Руси был насыщен хлопотами и обрядами. К этому времени крестьяне заканчивали осенние заготовки и готовились к долгой зиме. Хозяйки дружно квасили капусту — рубили её вместе, добавляли яблоки, морковь и клюкву, угощали соседей. Считалось, что «капустник» на Ефимию приносит здоровье и достаток на всю зиму. Женщины варили варенье из клюквы и брусники, сушили ягоды для чая и лечения, солили грибы — особенно ценились солёные грузди.
Особое место занимали гадания по птичьим косточкам. Крестьяне охотились на глухарей и уток или резали домашнюю птицу, запекали её, а после трапезы внимательно разглядывали кость. Если кость покрыта толстым слоем жира — ждали лютых морозов и поздней весны. Тонкая и сухая косточка сулила тёплую зиму и раннее пробуждение природы. Верили, что любые гадания в этот день правдивы, потому что святая Евфимия помогает увидеть истину.
Обязательным ритуалом было посещение бани. Парились от души, но строго следили за приметами: нельзя было мыться вчетвером — к ссоре, париться чужим веником — к болезни, целоваться в бане — к скорой разлуке. Считалось, что баня на Ефимию очищает не только тело, но и душу, дарует здоровье и удачу на весь год.
На столах в этот день стояли блюда из капусты и корнеплодов — щи, голубцы, пироги с репой и морковью. Хозяйки подавали грибы, особенно опята и грузди, а также угощали домашних дичью.
Сны, увиденные в ночь на 29 сентября, старались запомнить, ведь чаще всего они были вещими.
Народные запретыДень Ефимии считался временем разлуки — птицы улетают, лето уходит. Поэтому существовало множество запретов, нарушение которых могло навлечь беду.
- Категорически нельзя было целоваться с близкими людьми — это сулило скорое расставание и долгую разлуку;
- Не начинали новых дел: считалось, что любое начинание, задуманное 29 сентября, обречено на провал;
- Не отправлялись в дальнюю дорогу и не переезжали — в пути могли случиться неприятности и болезни;
- Запрещалось ловить рыбу и даже просто подходить к водоёмам. Предки верили, что русалки в этот день особенно активны и могут утащить человека на дно;
- Не носили грязную, рваную или чужую одежду — это могло привлечь сплетни, зависть и дурную славу;
- Не отдавали ничего из дома, даже ненужный хлам, чтобы вместе с вещами не ушло благополучие;
- Девушкам не советовали долго смотреться в зеркало — нечисть через отражение могла похитить красоту и молодость;
- Не хвастались и не сплетничали, чтобы не растерять друзей и не навлечь ссоры;
- Не ругали детей — это могло обернуться для ребёнка заиканием.
Приметы
- Тёплый и сухой день — зима придёт поздно и будет мягкой;
- Гром гремит — зима будет морозной, но бесснежной;
- Листья желтеют, но не опадают — осень затянется, зима наступит позже обычного;
- Скворцы не улетели на юг — зима придёт не скоро;
- Кроты и мыши делают большие запасы — к суровой и снежной зиме;
- Белка линяет сверху вниз — к сырой и ненастной зиме.