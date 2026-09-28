28 сентября 2026, 11:28

Фото: Istock/ Claude Laprise

Согласно народному календарю, 29 сентября отмечается Ефимия, или «Птичья костка». Такое название появилось потому, что в этот день на Руси было принято ловить птиц и гадать по их косточкам, определяя, какой будет зима. Чем больше жира нарастало на кости глухаря или утки — тем сильнее обещали быть морозы. Православная церковь в эту дату чтит память великомученицы Евфимии Всехвальной — одной из самых почитаемых раннехристианских святых. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: Istock/ Ivolgarus

Народные запреты

Фото: Istock/ ASphotowed

Категорически нельзя было целоваться с близкими людьми — это сулило скорое расставание и долгую разлуку;

с близкими людьми — это сулило скорое расставание и долгую разлуку; Не начинали новых дел: считалось, что любое начинание, задуманное 29 сентября, обречено на провал;

считалось, что любое начинание, задуманное 29 сентября, обречено на провал; Не отправлялись в дальнюю дорогу и не переезжали — в пути могли случиться неприятности и болезни;

— в пути могли случиться неприятности и болезни; Запрещалось ловить рыбу и даже просто подходить к водоёмам. Предки верили, что русалки в этот день особенно активны и могут утащить человека на дно;

и даже просто подходить к водоёмам. Предки верили, что русалки в этот день особенно активны и могут утащить человека на дно; Не носили грязную, рваную или чужую одежду — это могло привлечь сплетни, зависть и дурную славу;

— это могло привлечь сплетни, зависть и дурную славу; Не отдавали ничего из дома , даже ненужный хлам, чтобы вместе с вещами не ушло благополучие;

, даже ненужный хлам, чтобы вместе с вещами не ушло благополучие; Девушкам не советовали долго смотреться в зеркало — нечисть через отражение могла похитить красоту и молодость;

— нечисть через отражение могла похитить красоту и молодость; Не хвастались и не сплетничали , чтобы не растерять друзей и не навлечь ссоры;

, чтобы не растерять друзей и не навлечь ссоры; Не ругали детей — это могло обернуться для ребёнка заиканием.

Приметы