С 1 по 28 февраля изменится расписание МЦД-3 Ленинградского направления ОЖД

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В период с 1 по 28 февраля 2025 года в связи с реконструкцией контактной сети на станции «Зеленоград-Крюково» Октябрьской железной дороги и ремонтными работами на участке «Люберцы — Быково» Московской железной дороги изменится расписание движения поездов МЦД-3, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
Информация об изменениях в расписании движения пригородных поездов доступна на информационных стендах станций, обслуживаемых АО «МТ ППК», а также на веб-сайте компании в разделе «Пассажирам». Актуальное расписание и возможность купить билеты представлены в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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Дайана Хусинова