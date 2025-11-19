С 1 сентября 2026 года российские регионы смогут запрещать продажу вейпов

19 ноября 2025, 15:55

Фото: iStock/charinporn thayot

С 1 сентября 2026 года регионы России получат право ограничивать или полностью запрещать продажу вейпов. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов в ходе пленарного заседания Госдумы.