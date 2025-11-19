С 1 сентября 2026 года российские регионы смогут запрещать продажу вейпов
С 1 сентября 2026 года регионы России получат право ограничивать или полностью запрещать продажу вейпов. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов в ходе пленарного заседания Госдумы.
Сегодня чиновники приняли в первом чтении законопроект о лицензировании оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Председатель комитета ГД по труду Ярослав Нилов подчеркнул, что вейпы перестали быть лишь альтернативой сигаретам. По его словам, производители используют яркие цвета и необычные форматы, чтобы привлекать подростков, а в будущем устройства могут подключаться к Wi-Fi и использовать сим-карты, что ещё больше расширяет их функционал.
Нилов призвал ускорить принятие ограничений, отметив, что «пока мы ещё не далеко ушли, но запрет нужно ввести как можно быстрее». Законопроект направлен на усиление контроля за оборотом никотинсодержащей продукции и защиту несовершеннолетних.
