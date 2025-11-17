Mash: Зумер покурил вейп и попал в реанимацию в Перми
Молодой человек потерял сознание после курения вейпа в Перми у радиотехнического колледжа на улице Танкистов.
Как пишет телеграм-канал Mash, по предварительным данным, у парня случился приступ эпилепсии, который вызвало устройство.
Свидетели и другие учащиеся пытались привести пострадавшего в сознание. До приезда скорой ему делали искусственное дыхание и массаж сердца. Пациента госпитализировали в реанимацию.
Ранее, 3 октября, Baza писала, что в России появились так называемые «безопасные вейпы», которые по сути представляют собой дыхательный тренажёр. По информации СМИ, разработчики утверждают, что процесс помогает избавиться от вредных привычек.
