Эксперты F6 предупредили о новом виде мошенничества с поддельным сайтом президента РФ

21 августа 2025, 05:12

Мошенники создали фейковый сайт президента России с обещаниями заработка

Фото: Istock/artoleshko

Мошенники создали фейковый «официальный сайт президента Российской Федерации» с ложной информацией о запуске государственной платформы для заработка, предлагая россиянам доход до 150 тысяч рублей в неделю. Эксперты предупреждают, что это схема для кражи денег и персональных данных.





Компания F6, специализирующаяся на борьбе с киберпреступностью, зафиксировала новую тактику мошенников. Злоумышленники создали поддельный ресурс, имитирующий официальный сайт главы государства, на котором разместили ложную информацию о запуске государственной платформы для заработка граждан. Фейковый проект обещает участникам доход от 150 тысяч рублей в неделю, но при этом сайт не имеет признаков официального ресурса — в указе отсутствуют дата и номер документа.



Оформление страницы соответствует стандартным мошенническим сайтам: на ней размещены окна для ввода контактных данных (имени и телефона), а также фальшивые сообщения о выплатах и отзывы. Дизайн рассчитан на пользователей, которые не знакомы с реальными сайтами официальных органов федеральной власти. Для привлечения жертв мошенники используют интернет-рекламу на официальных сайтах, в мобильных приложениях и социальных сетях, продвигают страницу через поисковую выдачу и рассылают спам-письма по электронной почте. При этом российские поисковые системы не индексируют такой сайт-приманку.





«Мы находили немало примеров, когда злоумышленники атаковали жителей России и стран СНГ фейковыми сайтами первых лиц государств с ложными сообщениями о социальных выплатах, а теперь киберпреступники применяют тот же приём для привлечения трафика в схемы инвестиционного мошенничества», — прокомментировала старший аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Мария Синицына.