Эксперты F6 предупредили о новом виде мошенничества с поддельным сайтом президента РФ
Мошенники создали фейковый «официальный сайт президента Российской Федерации» с ложной информацией о запуске государственной платформы для заработка, предлагая россиянам доход до 150 тысяч рублей в неделю. Эксперты предупреждают, что это схема для кражи денег и персональных данных.
Компания F6, специализирующаяся на борьбе с киберпреступностью, зафиксировала новую тактику мошенников. Злоумышленники создали поддельный ресурс, имитирующий официальный сайт главы государства, на котором разместили ложную информацию о запуске государственной платформы для заработка граждан. Фейковый проект обещает участникам доход от 150 тысяч рублей в неделю, но при этом сайт не имеет признаков официального ресурса — в указе отсутствуют дата и номер документа.
Оформление страницы соответствует стандартным мошенническим сайтам: на ней размещены окна для ввода контактных данных (имени и телефона), а также фальшивые сообщения о выплатах и отзывы. Дизайн рассчитан на пользователей, которые не знакомы с реальными сайтами официальных органов федеральной власти. Для привлечения жертв мошенники используют интернет-рекламу на официальных сайтах, в мобильных приложениях и социальных сетях, продвигают страницу через поисковую выдачу и рассылают спам-письма по электронной почте. При этом российские поисковые системы не индексируют такой сайт-приманку.
«Мы находили немало примеров, когда злоумышленники атаковали жителей России и стран СНГ фейковыми сайтами первых лиц государств с ложными сообщениями о социальных выплатах, а теперь киберпреступники применяют тот же приём для привлечения трафика в схемы инвестиционного мошенничества», — прокомментировала старший аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Мария Синицына.
Специалисты рекомендуют доверять только проверенным источникам, внимательно проверять домены сайтов, не переходить по ссылкам от незнакомцев и никогда не передавать персональные данные, данные банковских карт, коды и пароли из СМС.