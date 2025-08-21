«Единая Россия» ищет в блогосфере кандидатов в депутаты Госдумы
«Единая Россия» анализирует блогерскую сферу и лидеров общественного мнения для поиска перспективных кандидатов в Госдуму, способных привлечь молодежь на выборах 2026 года. Об этом сообщил сенатор, член генсовета партии Сергей Перминов.
Партия «Единая Россия» ведет работу по выявлению потенциальных кандидатов среди блогеров и лидеров общественного мнения для усиления корпуса кандидатов на выборах в Госдуму в 2026 году. Как отметил сенатор Сергей Перминов, хотя говорить о конкретных молодежных кандидатах пока рано, партия активно анализирует настроения и тенденции среди тех, кто известен в интернете и работает с молодежной аудиторией.
Помимо анализа блогерской сферы, «Единая Россия» развивает образовательные проекты для молодых людей, такие как «Политзавод», «Политстарт» и модули Высшей партийной школы, которые адаптируются к предстоящему думскому циклу. Перминов подчеркнул, что задача партии — выявить перспективных ребят, помочь им выбрать траекторию и научить побеждать в политике и управлении.
Этот подход согласуется с более ранними заявлениями источников в партии о том, что фракция «Единой России» в Госдуме может пополниться яркими и креативными лицами, включая блогеров и даже рэперов, чтобы стать более привлекательной для молодежи. В партии отмечают рост запроса на форматы, которые знакомят молодежь с актуальной общественно-политической повесткой, и считают, что такие лидеры могут стать проводниками между обществом и властью.
