«Единая Россия» ищет в блогосфере кандидатов в депутаты Госдумы

21 августа 2025, 03:48

Перминов заявил, что блогеры потенциальные кандидаты на выборах 2026 года

Фото: Istock/ANGHI

«Единая Россия» анализирует блогерскую сферу и лидеров общественного мнения для поиска перспективных кандидатов в Госдуму, способных привлечь молодежь на выборах 2026 года. Об этом сообщил сенатор, член генсовета партии Сергей Перминов.