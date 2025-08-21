Адвокат Сергей Жорин разъяснил новые правила запрета рекламы на заблокированных платформах

21 августа 2025, 06:37

С 1 сентября за рекламу в Instagram* будут штрафовать на полмиллиона рублей

Фото: Istock/Urupong

С 1 сентября 2025 года в России вводится полный запрет на рекламу в Instagram* и Facebook**, с штрафами до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Под ограничения попадают любые формы продвижения, включая нативные интеграции и упоминания аккаунтов