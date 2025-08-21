Адвокат Сергей Жорин разъяснил новые правила запрета рекламы на заблокированных платформах
С 1 сентября 2025 года в России вводится полный запрет на рекламу в Instagram* и Facebook**, с штрафами до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Под ограничения попадают любые формы продвижения, включая нативные интеграции и упоминания аккаунтов
Новый закон, подписанный президентом России в апреле 2025 года, запрещает распространение рекламы на информационных ресурсах организаций, признанных нежелательными, экстремистскими или террористическими, а также на платформах, доступ к которым ограничен на территории РФ. К ним относятся социальные сети Instagram* и Facebook**, принадлежащие корпорации Meta, признанной экстремистской в России.
Адвокат Сергей Жорин пояснил, что запрет распространяется на любые формы рекламы, включая нативные и скрытые интеграции, бесплатные упоминания, репосты и даже призывы подписаться на аккаунты через QR-коды. Важно, что нарушением считаются и старые публикации, остающиеся доступными после 1 сентября. Ответственность несут как рекламодатели, так и распространители контента:
Частные лица — штраф от 2 до 5 тысяч рублей;
Должностные лица — от 4 до 20 тысяч рублей;
Юридические лица — от 100 до 500 тысяч рублей.
Эксперты прогнозируют сокращение рынка рекламы на заблокированных платформах и перераспределение бюджетов в пользу российских сервисов, таких как VK, Zen, Rutube и Telegram. Ассоциация блогеров и агентств отмечает, что дополнительное время до сентября 2025 года позволило адаптироваться к новым условиям.
* ** — владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.
