С 1 января 2024 года упрощен порядок предоставления социальных налоговых вычетов

Pra-chid
Будут введены унифицированные документы, подтверждающие реальные траты россиян на услуги – Справки об оплате услуг (уплате взносов).
Эти справки выдаются организациями и индивидуальными предпринимателями, оказавшими данные услуги, заменяют все остальные документы и подтверждают понесенные после 1 января 2024 года фактические расходы граждан на оплату обучения, медицинских услуг, физкультурно-оздоровительных услуг, уплату страховых взносов, пенсионных взносов по договорам НПО.
Выдача справок осуществляется на основании заявления физического лица или его супруга (супруги) в произвольной форме. Кроме того, представлять в налоговый орган справки в бумажном виде, не нужно, если информация о расходах направлены в налоговый орган в электронном виде.
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