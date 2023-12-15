В Москве цены на такси взлетели из-за циклона «Ваня»

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Таким образом средний чек за поездку утром в пятницу, 15 декабря, увеличился в среднем в 1,5-2 раза.
Ранее сообщалось, что в Москве образовались сугробы, которых 15 декабря не случалось за почти 150-летнюю историю регулярных метеорологических наблюдений.
Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает РИА Новости. По данным синоптика, высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ составила к 9 часам утра 38 см, а в МГУ – 49 см при норме 15 см.
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