С 1 января изменятся правила для переезда соотечественников в РФ

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C 1 января соотечественники, которые проживают за рубежом и желают добровольно переселиться в РФ, будут обязаны документально подтверждать владение русским языком.
Данная информация следует из постановления правительства, которое опубликовано на портале правовой информации.
Условием приема заявлений от соотечественников, которые не являются гражданами РФ, республик Белоруссия, Казахстан, Молдова или Украина, является владение русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме.
Подтвердить владение русским языком возможно документом (или его дубликатом) о получении образования в России после 1 сентября 1991 года. Или документом об образовании, который был выдан в иностранном государстве, где русский — один из государственных языков, а также решением комиссии по результатам собеседования.
Программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, которые проживают за рубежом, принята президентским указом в 2006 году. Она способствует переселению на родину людей, которые оказались после распада СССР за пределами РФ.
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Условием приема заявлений от соотечественников, которые не являются гражданами РФ, республик Белоруссия, Казахстан, Молдова или Украина, является владение русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме.
Программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, которые проживают за рубежом, принята президентским указом в 2006 году. Она способствует переселению на родину людей, которые оказались после распада СССР за пределами РФ.
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Мария Фирсова