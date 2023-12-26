У рынка «Садовод» задержали мигрантов с российскими паспортами

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У столичного рынка «Садовод» задержали мигрантов с российскими паспортами, которые не встали на воинский учёт, об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источник, близкий к Следственному комитету.
По информации источника издания, задержание произошло 26 декабря. Сотрудники 51-го военного следственного отдела СК совместно с сотрудниками МВД задержали шестерых мигрантов в районе рынка «Садовод».
У задержанных были при себе российские паспорта, однако, как выяснилось, они не встали на учёт в военный комиссариат.
Он также подчеркнул, что российские правоохранительные органы активно работают над выявлением лиц, которые приезжают в РФ на заработки, получают гражданство, однако, вставать на воинский учёт не спешат.
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У задержанных были при себе российские паспорта, однако, как выяснилось, они не встали на учёт в военный комиссариат.
«Все задержанные граждане были доставлены в столичные военкоматы», - прокомментировал ситуацию собеседник СМИ.
Он также подчеркнул, что российские правоохранительные органы активно работают над выявлением лиц, которые приезжают в РФ на заработки, получают гражданство, однако, вставать на воинский учёт не спешат.
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Евгения Парфентьева