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В Петербурге девять человек лишили российского гражданства из-за их преступлений

28 декабря 2023, 11:09
Фото: istockphoto/Andrei Metelev

Фото: istockphoto/Andrei Metelev

Девять уроженцев ближнего зарубежья в Петербурге лишены гражданства РФ из-за преступлений, которые они совершили.
Пресс-служба Главного Управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области информирует, что полицейские провели первые процедуры лишения приобретенного российского гражданства после вступления в силу нового закона о гражданстве в октябре 2023 года.

Российские паспорта изъяли у девяти выходцев из стран ближнего зарубежья. Они совершили разного рода преступления. В ведомстве уточняют, что российское гражданство лицами приобрели примерно 10 лет назад.


Процедура лишения гражданства была проведена в районных отделах по вопросам миграции города и области. Осужденным вручили уведомления о прекращении российского гражданства и изъяли паспорта.

Сообщается, что большинство лишенных гражданства были осуждены за незаконный оборот наркотиков.

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#мигранты
#санкт-петербург
#новости
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В Егорьевске подросток готовил вооруженное нападение на школу
В Подмосковье предотвращено вооруженное нападение на школу
28 декабря 2023, 12:02

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В подмосковном Егорьевске 15-летний подросток готовил вооруженное нападение на школу №5, однако силовики смогли предотвратить ЧП. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, силовики задержали 15-летнего школьника, который собирался напасть с оружием на учеников школы №5. В его телефоне была обнаружена переписка с кураторам, который советовали парню, как правильно купить огнестрельное оружие, где его спрятать, и как лучше совершить нападение. При этом уточняется, что подросток и его куратор состояли террористической группе. Там участники обсуждали массовые убийства российских школьников.

По данному факту возбуждено сразу два уголовных дела о покушении на убийство двух и более несовершеннолетних, а также об участии в деятельности террористической организации. Максимальные наказания по данным статьям – 15 и 20 лет.

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#школы
#оружие
#школьники
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В ЯНАО девушка наняла бомжа для убийства брата из-за квартиры
В ЯНАО девушка заказала убийство родного брата из-за квартиры
28 декабря 2023, 10:42

Фото: iStock/Chalabala

Жительница ЯНАО наняла бомжа, чтобы тот убил ее брата, а она осталась единственной владелицей их общей квартиры, за работу исполнителю она обещала освободившуюся после смерти брата часть жилплощади. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, 25-летняя безработная девушка из города Лабытнанги решила убить родного 29-летнего брата, с которым проживала в одной квартире. Для этого она наняла знакомого бездомного. После выполнения поручения она пообещала взять жить его к себе. Его такой вариант вполне устроил. Мужчину было решено отравить.

В назначенный день исполнитель убийства пришел в гости к заказчице. Он подлил последнему в водку муравьиный спирт, который был заранее смешан с лекарством. Мужчине резко стало плохо, однако он успел самостоятельно вызвать скорую помощь. Его быстро отвезли в больницу и спасли.

Врачи нашли в его организме следы отравы. Тогда в дело вмешались полицейские, которые оперативно вычислили двух неудавшихся убийц. По данному факту возбуждено уголовное дело. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

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Тобольский депутат умер при странных обстоятельствах
28 декабря 2023, 09:50

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Следователи инициировали проверку по факту гибели депутата в Тюменской области.
РИА Новости сообщает, что следователи СКР по Тюменской области выясняют обстоятельства смерти депутата Тобольской городской думы Владимира Егорова.

Baza сообщала, что тело 46-летнего муниципального депутата нашли во дворе дома на Кедровой улице в среду, 27 декабря.

Предварительно, он выпал из окна третьего этажа своего дома. Пока в региональном следственном комитете информацию официально не подтверждают.

«Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия», – заявили в СУ СКР по Тюменской области.
Ранее сообщалось, что в Кирове женщина утопила в раковине двоих новорождённых детей, об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник. По информации СМИ, трагедия случилась 26 декабря. Как сообщил источник издания, женщина воспитывает ещё четверых детей.

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#происшествие
#тюмень
#новости
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В Москве с автомойки угнали Lamborghini Urus за 25 млн рублей
28 декабря 2023, 09:39

Фото: istockphoto/ivotheeditors

Угонщик просто подошёл к работникам мойки и попросил у них ключи.
Baza пишет, что вечером 26 декабря сотрудник «Premier Cars» Даниил привез машину премиум-класса на закрытую парковку рядом с автомойкой «Вектор». Мужчина попросил помыть машину и поменять резину на колесах. Ключи отдал работникам.

На следующий день Даниил приехал забрать автомобиль, но его там не оказалось.

Выяснилось, что накануне поздним вечером к стоянке пришел неизвестный мужчина и представился сотрудником фирмы «Premier Cars». Он просто забрал ключи у работников, которые ничего не подозревали.

Мужчина уехал на автомобиле стоимостью около 25 млн рублей в неизвестном направлении. Угонщиком оказался 35-летний дизайнер. Его задержала полиция.

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#москва
#новости
#происшествие
#автомобили
#машины
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В Турции 10 человек погибли и более 50 пострадали в аварии с автобусом
28 декабря 2023, 09:18

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Пассажирский автобус попал в аварию в Турции.
В результате ДТП погибли 10 человек, 54 пострадали.

Об этом сообщает телеканал TRT Haber. Авария произошла из-за сильного тумана в районе Сакарья на шоссе Северная Мармара.

В ДТП попали семь транспортных средств, в этом числе три автобуса и грузовик. Из-за аварии движение по шоссе в направлении Стамбула остановили. В данный момент на месте ДТП работают экстренные службы.

Пострадавших госпитализируют.

Среди погибших и пострадавших нет россиян. Все они являются гражданами Турции, сообщают СМИ.

Ранее сообщалось, что в казахстанском городе Алма-Аты автобус вылетел на остановку с людьми, когда на водителя напал пассажир, об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

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#автобус
#новости
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«Настоящий ад»: в Сибири в доме престарелых избивают стариков, возбуждено уголовное дело
В Кемеровской области после избиения в доме престарелых возбудили дело
28 декабря 2023, 09:11

Фото: istock / Tero Vesalainen

В Кемеровской области Следственный комитет РФ начал проверку после публикации в Сети видеоролика о пансионате для престарелых «Рэмели». В местных телеграм-каналах появилось видео, где избивают пенсионерку. После этого было возбуждено уголовное дело. Об этом пишут РИА Новости.

Внук пострадавшей женщины рассказал, что ее переселили в трехкомнатный номер, за ней будет вестись полный присмотр. До этого сообщалось, что женщину поселили в комнату «для буйных». Как заявляет сама пострадавшая, врачу не понравилось, что она принесла соседке стакан воды. Пенсионерку побили палкой. Кроме того, у нее пропали личные вещи и телефон.

Выяснилось, что подобных случаев намного больше. После огласки инцидент сразу привлек внимание СК России.

Другая женщина рассказала, что ее мать пробыла в пансионате немного времени, но ее лечением не занимались. Дочери позвонили тогда, когда у пожилой матери подскочила температура и начала воспаляться нога. Она забрала свою мать еле живую.

Еще один случай произошел с 98-летним ветераном ВОВ. Он находился в пансионате недолго и также был избит. На его теле были обнаружены многочисленные гематомы. Мужчина скончался в реанимации через несколько недель.

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#следственный комитет
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#избиение
#уголовное дело
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В Киргизии предотвращён теракт в православной церкви
28 декабря 2023, 08:44

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии предотвратили теракт.
Его планировали совершить члены «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) перед наступлением Нового года.

ТАСС, ссылаясь на пресс-центр ГКНБ сообщает, что вовремя контртеррористических операций в Джалал-Абаде задержали несовершеннолетних участников международной террористической организации «Исламское государство — Вилаят Хорасан».

Подростков завербовали через интернет. По плану нужно было разместить самодельное взрывное устройство рядом с главной елкой на центральной площади Джалал-Абада.

В планах также было совершить и нападение на храм Успения Пресвятой Богородицы по указанию иностранных посредников.

ГКНБ отмечает, что благодаря оперативным действиям удалось предотвратить намеченные теракты и обезопасить горожан.
Задержанные находятся под следствием, а правоохранители продолжают выявлять и пресекать действия террористических группировок.

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#киргизия
#происшествие
#взрыв
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Учительница получила тюремный срок за отправку интимных фото школьнику
В США учительница села в тюрьму за отправку интимных фото 17-летнему школьнику
28 декабря 2023, 08:14

Фото: istock / Zolnierek

В США преподавательница и футбольный тренер из штата Пенсильвания получила срок за неподобающие отношения с 17-летним подростком. Об этом пишет The York Dispatch.

30-летняя Эмили Ленайс из города Хановер была учителем и школьным тренером футбольного клуба. В сентябре 2022 года она начала сближаться с учеником, который играл в ее команде. Женщина проводила с ним частные занятие, а позже «поцеловала его в классе между уроками и тренировкой».

Затем Эмили предложила ему «стать его тайной девушкой». Подросток согласился, и они начали общаться и обмениваться фотографиями. Следователи обнаружили в смартфоне ученика откровенные фото учителя. В сентябре девушка признала свою вину. 26 декабря суд приговорил ее к сроку от одного до двух лет тюремного заключения.

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#суд
#сша
#подросток
#следователи
#женщина
#фото
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В Якутии пилоты промахнулись и посадили пассажирский самолёт на лёд реки
28 декабря 2023, 08:13

Фото: istockphoto/den-belitsky

Пассажирский самолёт приземлился на замерзшую реку в Якутии.
Baza пишет, что пилоты промахнулись мимо взлётно-посадочной полосы в аэропорту Зырянка.

Борт Ан-24 «Полярных авиалиний», с 30 пассажирами на борту, следовал по маршруту Якутск - Зырянка - Среднеколымск. Когда самолет заходил на посадку в поселке Зырянка, пилоты не разглядели полосу и сели на замерзшую реку.

На борту было 34 человек - 30 пассажиров и 4 члена экипажа.

Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области 10 детей сняли с поезда Москва — Симферополь и отправили в больницу, у них выявлены признаки ОРВИ и повышенная температура. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT cо ссылкой на Юго-Восточную железную дорогу.

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#происшествие
#новости
#якутия
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