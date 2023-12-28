В Петербурге девять человек лишили российского гражданства из-за их преступлений

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Девять уроженцев ближнего зарубежья в Петербурге лишены гражданства РФ из-за преступлений, которые они совершили.
Пресс-служба Главного Управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области информирует, что полицейские провели первые процедуры лишения приобретенного российского гражданства после вступления в силу нового закона о гражданстве в октябре 2023 года.
Российские паспорта изъяли у девяти выходцев из стран ближнего зарубежья. Они совершили разного рода преступления. В ведомстве уточняют, что российское гражданство лицами приобрели примерно 10 лет назад.
Процедура лишения гражданства была проведена в районных отделах по вопросам миграции города и области. Осужденным вручили уведомления о прекращении российского гражданства и изъяли паспорта.
Сообщается, что большинство лишенных гражданства были осуждены за незаконный оборот наркотиков.
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Российские паспорта изъяли у девяти выходцев из стран ближнего зарубежья. Они совершили разного рода преступления. В ведомстве уточняют, что российское гражданство лицами приобрели примерно 10 лет назад.
Сообщается, что большинство лишенных гражданства были осуждены за незаконный оборот наркотиков.
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Мария Фирсова