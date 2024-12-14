В России собираются запретить скидки на спиртное

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Российское правительство поручило профильным ведомствам провести анализ практики предоставления скидок на алкогольную продукцию в розничной торговле и подготовить предложения о возможном запрете таких скидок. Соответствующее распоряжение кабмина РФ опубликовано на портале правовой информации.
Срок выполнения поручения установлен до 15 апреля 2025 года. В работе примут участие Минпромторг, Минздрав, Роспотребнадзор, Минфин и Минсельхоз.
Это решение связано с комплексной стратегией по снижению потребления алкоголя и укреплению ценностей здорового образа жизни.
Ранее Минздрав сообщил о планах сократить потребление алкоголя до 7,8 литра на человека к 2030 году. Ожидается, что это положительно скажется на продолжительности и качестве жизни россиян. Особое внимание уделяется профилактике алкоголизма, улучшению медицинской реабилитации и социальной адаптации.
11 декабря в ГД предложили продавать алкоголь лишь через Госуслуги.
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Это решение связано с комплексной стратегией по снижению потребления алкоголя и укреплению ценностей здорового образа жизни.
Ранее Минздрав сообщил о планах сократить потребление алкоголя до 7,8 литра на человека к 2030 году. Ожидается, что это положительно скажется на продолжительности и качестве жизни россиян. Особое внимание уделяется профилактике алкоголизма, улучшению медицинской реабилитации и социальной адаптации.
11 декабря в ГД предложили продавать алкоголь лишь через Госуслуги.
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Мария Моисеева