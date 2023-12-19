С 1 января жители Подмосковья из аварийных домов смогут получить жилищные сертификаты

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В Подмосковье жилищные сертификаты для переселенцев из аварийного жилья можно получить с 1 января 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
С января в Подмосковье начнет работать новый этап проекта «Жилье и городская среда» по расселению аварийных домов.
Стоит отметить, что по сертификату граждане смогут получить жилье в в любом округе, а также можно вложиться в строительство дома или в ипотеку. Помимо этого, субсидию собственник жилья может потратить на приобретение квартиры на вторичном рынке, в новостройке или на строительство дома.
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«Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу ускорить темпы расселения непригодного жилья и обеспечить возможность людям быстрее переехать в новые квартиры. В первую очередь, это стало возможно за счет использования такой меры социальной поддержки для собственников аварийных помещений, как жилищный сертификат»- подчеркнули в пресс-службе.
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Мира Полтева