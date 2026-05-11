С 11 мая россияне смогут ездить без виз в ещё одну страну
С 11 мая 2026 года россияне могут посещать Саудовскую Аравию без виз. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы работающей в королевстве компании по международному сотрудничеству CIPBC Мухаммеда аль-Джасема.
Благодаря взаимному соглашению двух стран об отмене визовых требований граждане России вправе находиться в Саудовской Аравии до 90 дней, если они приехали туда с целью туризма. Право такого въезда действует для россиян с любыми типами паспортов.
Мухаммед аль-Джасем отметил, что безвизовый режим привлечёт больше российских туристов, особенно — на элитные курорты Красного моря. По его словам, это направление может составить альтернативу Египту и Объединённым Арабским Эмиратам (ОАЭ). Кроме того, эксперт ожидает увеличения потока туристических поездок саудовцев в Россию, интерес к которой в последние годы заметно вырос среди местного населения.
Читайте также: