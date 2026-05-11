В Петербурге воздушный поток сбросил детскую коляску в пролив при посадке вертолёта
В Санкт-Петербурге при посадке вертолёта детскую коляску сдуло в пролив. По факту инцидента организовали процессуальную проверку, передает канал «Западное МСУТ СК России» на платформе MAX.
Инцидент произошёл днём 9 мая 2026 года на Заячьем острове. Движение лопастей вертолёта «Ми-8» вызвало при посадке сильный воздушный поток, который сбросил детскую коляску в Кронверкский пролив. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.
Следственные органы организовали процессуальную проверку по статье 238 Уголовного кодекса. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, после завершения проверки будет принято процессуальное решение.
В ночь с 10 на 11 мая «Радио 1» передавало, что на Эльбрусе спасатели обнаружили группу туристов, которая ранее застряла на высоте и не могла спуститься вниз самостоятельно. Свой маршрут альпинисты в МЧС не регистрировали.
Читайте также: