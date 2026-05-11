Многодетная мать из Уфы не пережила ингаляцию с ромашкой в башкирском санатории

11 мая 2026, 00:02

KP.RU: В Башкирии пациентка санатория скончалась сразу после ингаляции с ромашкой

Фото: iStock/Kseniia Mnasina

В Башкирии многодетная мать Елена Лукманова (родом из Уфы) скончалась в санатории после лечебной процедуры. Ей стало плохо во время ингаляции с ромашкой, сообщает издание KP.RU.





Семья приехала в санаторий на новогодние каникулы, чтобы совместить отдых и лечение. Перед поездкой родители и оба ребенка прошли медосмотр и получили санаторно-курортные карты — врачи не нашли противопоказаний. Однако уже на следующий день после заселения Елене стало плохо прямо во время ингаляции с ромашкой. Она потеряла сознание, и медики не смогли её спасти. Предварительная причина смерти — анафилактический шок.





В Подмосковье подростка похитили и вывезли в лес из-за электронной сигареты

«По результатам разбирательства будет принято процессуальное решение», — пояснили в ведомстве.