Многодетная мать из Уфы не пережила ингаляцию с ромашкой в башкирском санатории
В Башкирии многодетная мать Елена Лукманова (родом из Уфы) скончалась в санатории после лечебной процедуры. Ей стало плохо во время ингаляции с ромашкой, сообщает издание KP.RU.
Семья приехала в санаторий на новогодние каникулы, чтобы совместить отдых и лечение. Перед поездкой родители и оба ребенка прошли медосмотр и получили санаторно-курортные карты — врачи не нашли противопоказаний. Однако уже на следующий день после заселения Елене стало плохо прямо во время ингаляции с ромашкой. Она потеряла сознание, и медики не смогли её спасти. Предварительная причина смерти — анафилактический шок.
Муж погибшей рассказал, что жена отложила маску для ингаляции, когда ей стало дурно, и использовала свой препарат от астмы. Затем пришёл врач, сделал противоаллергенный укол, но через две минуты женщина упала без сознания. Супруг винит в случившемся сотрудников санатория. Родственники Елены заявили, что администрация не принесла извинений и не помогла с перевозкой тела — им пришлось решать всё самим.
Представители санатория вину не признают и намекают, что уфимка могла вдохнуть «какие-то другие вещества». Семья отвергает эту версию и намерена через суд добиться компенсации. Уголовное дело, возбужденное СК по Башкирии, уже дважды отменяли по решению прокуратуры. Следственный комитет сообщил о назначении комиссионной судебно-медицинской экспертизы.
«По результатам разбирательства будет принято процессуальное решение», — пояснили в ведомстве.