В аэропорту Стамбула 12 часов искали сбежавшую от россиянки кошку

03 ноября 2025, 08:05

Сотрудники аэропорта Стамбула 12 часов искали сбежавшую от россиянки кошку

Фото: iStock/canbedone

В аэропорту Стамбула сотрудники пожарно-спасательной службы около 12 часов искали кошку, сбежавшую от россиянки. Об этом сообщает портал HavaSosyalMedya.