В аэропорту Стамбула 12 часов искали сбежавшую от россиянки кошку
В аэропорту Стамбула сотрудники пожарно-спасательной службы около 12 часов искали кошку, сбежавшую от россиянки. Об этом сообщает портал HavaSosyalMedya.
Утром перед вылетом в Любляну гражданка РФ выпустила кошку в женском туалете отеля в аэропорту. Животное сбежало через отверстие под раковиной в технический отсек здания.
Сотрудники оперативных служб демонтировали раковину и вскрыли участок стены, но следов кошки не обнаружили. Тогда они продолжили поиски с использованием тепловизора и термальной камеры.
Благодаря специализированному оборудованию кошку удалось найти. Её выманили с помощью корма. Уточняется, что животное не пострадало. Хозяйка с питомцем покинули аэропорт на ближайшем рейсе.
Читайте также: