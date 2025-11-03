В аэропорту Стамбула 12 часов искали сбежавшую от россиянки кошку

Достижения.рф

Сотрудники аэропорта Стамбула 12 часов искали сбежавшую от россиянки кошку
В аэропорту Стамбула сотрудники пожарно-спасательной службы около 12 часов искали кошку, сбежавшую от россиянки. Об этом сообщает портал HavaSosyalMedya.



Утром перед вылетом в Любляну гражданка РФ выпустила кошку в женском туалете отеля в аэропорту. Животное сбежало через отверстие под раковиной в технический отсек здания.

Сотрудники оперативных служб демонтировали раковину и вскрыли участок стены, но следов кошки не обнаружили. Тогда они продолжили поиски с использованием тепловизора и термальной камеры.

Благодаря специализированному оборудованию кошку удалось найти. Её выманили с помощью корма. Уточняется, что животное не пострадало. Хозяйка с питомцем покинули аэропорт на ближайшем рейсе.

