С 2026 года в России повысятся таможенные сборы на импортные товары
Правительство России с 1 января 2026 года проиндексирует таможенные сборы на импортные товары. В Минпромторге РФ пояснили, что это учтёт накопленную инфляцию.
В ведомстве заявили, что новые ставки должны соответствовать затратам на таможенные операции. Эти изменения не затронут экспортные пошлины, товары для личного пользования, а также водный и воздушный транспорт.
Ключевые нововведения включают несколько пунктов. Верхний стоимостной порог товарной партии повысится с 7 до 10 миллионов рублей. Максимальная ставка сбора возрастёт с 30 000 до 73 860 рублей. Помимо этого, индексируют ставки для товаров радиоэлектроники.
Максимальная ставка таможенного сбора в 30 000 рублей оставалась неизменной с 2004 года. Новые правила устанавливают более дифференцированный подход, который зависит от стоимости товарных партий.
