В России распространяется опасный подростковый челлендж «разбиватель черепа»
Комитет Госдумы по защите семьи сообщил о распространении в России опасного подросткового челленджа «разбиватель черепа». Об этом заявила председатель комитета Нина Останина в разговоре с «Лентой.ру».
Челлендж «разбиватель черепа» возник в Латинской Америке. Первые видео появились в Венесуэле примерно семь лет назад. В роликах двое участников выбивают ноги у третьего во время прыжка, что приводит к падению на спину или затылок.
Останина призвала усилить профилактическую работу с детьми. Она считает, что информирование нужно начинать с родителей, поскольку они могут первыми предупредить о рисках и объяснить последствия таких развлечений.
Парламентарий предложила обсуждать опасный челлендж на школьных уроках безопасности и привлекать к профилактике известных спортсменов и блогеров, поскольку подростки активно потребляют информацию в интернете.
Читайте также: