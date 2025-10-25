В России распространяется опасный подростковый челлендж «разбиватель черепа»

25 октября 2025, 15:10

Депутат Останина призвала остановить тренд на «разбивателей черепа» у подростков

Фото: Istock/SbytovaMN

Комитет Госдумы по защите семьи сообщил о распространении в России опасного подросткового челленджа «разбиватель черепа». Об этом заявила председатель комитета Нина Останина в разговоре с «Лентой.ру».