Агафонов день 26 октября: как защититься от нечистой силы, задобрить домового и избавиться от болезней, народные приметы
Агафонов день или Банный день — под таким названием 26 октября вошло в народный календарь Руси. Считалось, что в эту дату нечистая сила проявляет особую активность, и единственным спасением от неё был двойной обряд очищения: молитва в храме и пар в бане. В это время православная церковь чтит память мучеников Карпа, Папилы, Агафодора и Агафоники. О традициях наших предков, а также о том, какие действия были категорически запрещены в этот день, читайте в материале «Радио 1».
История праздника
Святые Карп и Папила родились в Пергаме, вели добродетельную жизнь и несли слово Божие жителям Фиатиры, обращая многих язычников в христианство. Их проповедь вызвала гнев правителя, и они были схвачены.
Святые претерпели жестокие пытки. Их водили нагими и в цепях по городу, привязали к коням и влачили по камням. Агафодор, верный слуга Папилы, был первым забит до смерти воловьими жилами. Несмотря на мучения, святые Карп и Папила оставались непреклонны. По преданию, в темнице им явился ангел и исцелил их раны.
Сестра Папилы, Агафоника, видя страдания брата и епископа Карпа, добровольно присоединилась к ним и объявила себя христианкой. Их мученический путь завершился в Пергаме, где все трое были усечены мечом.
Традиции дня
Наши предки считали, что лешие, кикиморы, домовые и прочая нечисть в этот день особенно зловредны: могут скотину испугать, в доме беспорядок навести, а то и вовсе человека в лес завести. Против такой напасти у народа был испытанный метод — двойное очищение.
Утром вся семья шла в церковь на молитву. Молились в этот день священномученику Карпу и мученикам Папиле, Агафодору и Агафонике. У святых просили силы для укрепления веры и защиты от влияния темных сил и дурного глаза. Молились об исцелении и очищении от грехов.
После службы обязательным ритуалом был поход в баню. Но это была не обычная помывка, а особый, ритуальный обряд. Баню топили «по-черному» или особенно жарко, чтобы пар был «легким» и целебным. Веник, которым парились, был не просто массажным инструментом — им «выбивали» из тела все болезни и наваждения. Считалось, что нечистая сила не выносит чистого, пропаренного тела и святого духа, полученного в церкви.
Считалось, что леший и другая нечисть особенно любят пошалить в гумне — сарае, где хранили снопы и молотили зерно. Чтобы защитить урожай, мужчины шли туда стеречь свое добро. Для этого они надевали тулуп наизнанку, а голову обвязывали полотенцем — такие «перевернутые» одежды, по поверью, делали человека невидимым для лешего.
Для дополнительной защиты жилище и хозяйственные постройки окуривали травами с резким запахом — чаще всего полынью или можжевельником, которые считались сильным оберегом от злых духов. Чтобы домовой не серчал и не переметнулся на сторону нечисти, ему на ночь оставляли за печкой или на пороге горшочек каши или кусок пирога.
Народные запреты
Чтобы не навлечь на себя неприятности, в этот день старались соблюдать ряд запретов:
- Не стоило оставлять баню грязной. После ритуального мытья баню следовало тщательно вымести, вынести весь мусор и полить водой угли в печи. В противном случае, в ней могла поселиться нечисть.
- Запрещено было ругаться и сквернословить. Грубые слова, особенно в священный и «опасный» день, могли лишить человека защиты и привлечь злых духов.
- Не рекомендовалось также оставлять детей одних. Считалось, что нечистая сила может подменить ребенка или наслать на него болезнь.
- Хвастаться и слишком много рассказывать о своих планах. Это могло «сглазить» любое начинание.
Приметы
- Если солнце ярко светит и поднимается в небе ясно и чисто — это предвещало скорые морозы.
- День стоит пасмурный и туманный — ждали оттепели и ненастной погоды в ближайшие дни.
- Сильный ветер с севера или востока сулил суровую, морозную зиму.
- Ночью много звезд и они ярко горят — это предсказывало богатый урожай грибов в следующем году, а также морозную погоду.
- Белки начинают активно запасать орехи и грибы — зима будет долгой и холодной.