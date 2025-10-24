Аферисты из частной клиники обманули московских пенсионеров на миллионы рублей

24 октября 2025, 12:26

МВД: в Москве задержали аферистов из частной клиники за обман пенсионеров

Фото: iStock/Andrey Iudin

Сотрудников частной клиники в Москве подозревают в мошенничестве, затронувшем сотни пенсионеров. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.





По её словам, клиника предлагала пенсионерам «бесплатную диагностику суставов», которая превращалась в психологический и финансовый прессинг. Пациентам ставили угрожающие диагнозы и обещали инвалидность, после чего настоятельно требовали немедленно подписать договор и оплатить трёхгодичный курс лечения. Стоимость процедур доходила до сотен тысяч рублей, а многие пенсионеры брали кредиты, рассчитывая на компенсацию за счёт государственных программ. На деле лечение сводилось к нескольким процедурам.





«По имеющимся данным, в результате реализации криминальной схемы пострадали несколько сотен пенсионеров, а ущерб составил десятки миллионов рублей», – отметила Волк.