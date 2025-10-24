Зампред ВТБ объяснил подъем ставок по вкладам
Пьянов: банки поднимают ставки по вкладам в качестве предновогоднего предложения
После длительного снижения ставок по вкладам российские банки начали их повышать в качестве ранних предновогодних акций на фоне усиленной конкуренции за сберегательные продукты.
Как пишет «Прайм», такую информацию предоставил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
«В этой ситуации мы де-факто переориентируем основной спрос клиентов на короткие депозиты», — сказал собеседник.Ранее ряд банков, в том числе Сбербанк, ВТБ и «Дом.РФ», уже повысили ставки по отдельным вкладам перед заседанием совета директоров Банка России по ключевой ставке.
Перед этим россиянам подсказали, на что копить деньги. Экономист Игорь Балынин дал подробные инструкции.