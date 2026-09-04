С 2027 года россияне начнут получать квитанции за ЖКХ через «Госуслуги»

04 сентября 2026, 14:17

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С приходом электронных квитанций за ЖКХ бумажные варианты не исчезнут. Об этом рассказал председатель Комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ торгово-промышленной палаты Андрей Широков.





Напомним, с 1 сентября 2027 года квитанции за ЖКХ будут приходить россиянам в личный кабинет на портале «Госуслуги». Для этого потребуется согласие собственника. Тем не менее бумажные квитанции никуда не исчезнут и будут доставляться собственникам, как и прежде.



Широков в разговоре с URA.RU подчеркнул, что такая мера является одним из шагов глобальной цифровизации. По его словам, напоминания будут приходить тем, у кого есть «Госуслуги». И это действительно удобно, считает эксперт. При этом он назвал цифровые квитанции информационным дублированием.



Широков обратил внимание и на то, что люди старшего поколения часто не имеют доступа в интернет, и оставить их без бумажных платежных документов нельзя.





«Большой процент людей сегодня, которые платят за жилищно-коммунальные услуги, но имеют старые телефоны без доступа в интернет. Конечно, и "Госуслуг" у них может не быть. Если бы автоматически всех перевели на электронные квитанции, это могло бы грозить плачевными последствиями — снизилась бы собираемость платежей за услуги ЖКХ», — заключил Широков.