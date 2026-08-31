Жителям Подмосковья рассказали о важной опции приложения «Госуслуги. Дом»

31 августа 2026, 16:40

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Пользоваться мобильным приложением «Госуслуги. Дом» можно не только с основного, но и с гостевого аккаунта. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Кому и на какой срок предоставить гостевые возможности в приложении решает собственник недвижимости.





«Гость может передавать показания счётчиков, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, получать оповещения о событиях в доме и направлять заявки в управляющую компанию», — говорится в сообщении.