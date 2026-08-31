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Жителям Подмосковья рассказали о важной опции приложения «Госуслуги. Дом»

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Пользоваться мобильным приложением «Госуслуги. Дом» можно не только с основного, но и с гостевого аккаунта. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.



Кому и на какой срок предоставить гостевые возможности в приложении решает собственник недвижимости.

«Гость может передавать показания счётчиков, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, получать оповещения о событиях в доме и направлять заявки в управляющую компанию», — говорится в сообщении.
При этом гостю недоступно участие в голосовании на собраниях собственников и полная история платежей по лицевому счёту. Делится доступом такой пользователь тоже не может.

Чтобы человек мог получить гостевые права, он должен установить приложение «Госуслуги. Дом», а хозяин жилья — ввести в приложении номер телефона, связанный с учётной записью, и подтвердить предоставление доступа.
Лев Каштанов

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