С 25 декабря в России изменят правила оформления субсидий на оплату ЖКХ

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Для оформления субсидий на оплату ЖКХ через «Госуслуги» потребуется подпись гражданина в электронном виде. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь для РИА Новости.
«Оформление субсидий на оплату ЖКХ через портал «Госуслуги» потребует электронной подписи гражданина», — объясняет Бондарь.
Изменения вступят в силу с 25 декабря. Предоставление неполного комплекта документов может привести к приостановке рассмотрения заявки на десять рабочих дней.
Бондарь отметил, что подпись может быть как усиленной неквалифицированной, так и квалифицированной. Нововведение позволит повысить безопасность оформления, а также снизить число ошибок и мошенничества при подаче заявок.
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