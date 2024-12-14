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Кадыров: салоны красоты с фото девушек в неподобающем виде нужно закрыть

Рамзан Кадыров (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Рамзан Кадыров (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал закрыть салоны красоты с рекламой, где изображены девушки в неподобающем для мусульманок виде. Об этом он заявил в своем telegram-канале.


По словам главы республики, реклама с изображением частей тела девушек, которые нельзя показывать, развращает людей. Салоны, использующие такие методы рекламы, нужно закрыть.

«Радио 1» сообщало, что Рамзан Кадыров был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Вручение награды состоялось в ходе торжественной церемонии в Кремле 12 декабря, в День Конституции.

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Скончался актер из сериала «Интерны» Ледовских
Актер из сериала «Интерны» Николай Ледовских умер в возрасте 76 лет
14 декабря 2024, 18:57

Фото: iStock/jorgeantonio

Актер, журналист, писатель и поэт Николай Ледовских умер на 77-м году жизни. Об этом информирует портал «Кино-Театр.Ру».
Причина его смерти не уточняется. Согласно информации портала, Ледовских скончался в четверг, 12 декабря.

Николай Ледовских родился 25 сентября 1947 года. Окончил факультет международной журналистики в МГИМО.

На экранах актер начал появляться в 2000-х годах. В его фильмографии есть такие работы, как «Студенты», «УГРО. Простые парни», «Москва. Три вокзала», «Угрюм-река» и «Интерны».

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Сирийцы впервые попали на личный курорт Асада в Латакии
Reuters: жители Сирии побывали на личном курорте семьи Асада в Бурдж-Исламе
14 декабря 2024, 18:12

Фото: iStock/Mohammad Ali Bazzi

Сирийцы впервые попали на частный прибрежный курорт семьи Башара Асада в Бурдж-Исламе на севере провинции Латакия, информирует Reuters.
Данный комплекс был построен около 50 лет назад. Он включает в себя виллу с видом на Средиземное море, частный пляж, несколько садов и пешеходную дорожку. Согласно информации источника, курорт серьезно разрушили и разграбили.

По словам местных жителей, они довольны тем, что могут посетить курорт впервые со времен начала правления семьи Асад. Велосипедист Бассель Суфи отметил, что весь комплекс должен принадлежать народу, а не «еще одному президенту».

Напомним, в ночь на 8 декабря вооруженные группировки сирийской оппозиции, активизировавшиеся в конце ноября, взяли под свой контроль столицу республики — город Дамаск. В этот же день ушедший со своего поста президент Сирии Башар Асад прибыл в Россию со своей семьей.

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В Минздраве сделали заявление о российской вакцине от рака
Минздрав: отечественная вакцина от рака будет бесплатной для больных
14 декабря 2024, 15:23

Фото: istockphoto/Andrii Zorii

Российская вакцина против онкологии «Энтеромикс» будет для пациентов бесплатной, заявил «Радио России» главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
«Доклиника вообще, для чего делается доклиника — делается только с одной простой вещью, чтобы доказать безопасность метода, безопасность и отсутствие токсичности. Пробирки тоже, на искусственно выращенных опухолях, — эффективность высочайшая», — сказал собеседник.

Каприн добавил, что уже выдано соответствующее разрешение, чтобы набрать исследователей для проведения клинического испытания.

В октябре глава Минздрава Михаил Мурашко проинформировал, что российскими учеными в настоящее время ведутся клинические испытания отечественных препаратов для лечения рака.

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Муж Блиновской обжаловал решение о ее банкротстве
Алексей Блиновский обжаловал решение суда о банкротстве своей супруги Елены
14 декабря 2024, 13:58

Елена и Алексей Блиновские (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Алексей Блиновский, муж блогерши и «королевы марафонов» Елены Блиновской, подал в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на решение о банкротстве своей жены. Об этом информирует РИА Новости.
В пятницу, 6 декабря, апелляция поступила в суд первой инстанции. Уточняется, что ее вместе с другими материалами дела передадут для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Согласно информации агентства, судебное разбирательство назначено на 4 февраля следующего года.

Напомним, суд в Москве признал Елену Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению. ФНС оценивала долг блогерши в 1,4 млрд руб. Из них задолженность по налогам — 918 млн руб., остальное — пени и штрафы.

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#штрафы
#елена блиновская
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Новое медицинское оборудование поступило в Дубну
14 декабря 2024, 13:56

Фото: Администрация г.о. Дубна

Новыми инструментами оснастили хирургический кабинет детской поликлиники Дубненской больницы. Как сообщили в администрации городского округа, медики проводят различные амбулаторные процедуры — удаляют инородные тела, лечат раны, накладывают швы.
Кроме того, специалисты ведут консультации с родителями юных пациентов, проводят оперативное лечение детей. Помимо хирургов, работают неврологи, окулисты, травматологи-ортопеды, аллергологи, дерматологи, пульмонологи и другие профессионалы.

«Педиатрическая служба 2-х детских поликлиник городской больницы укомплектована на 100%. Работает Центр здоровья, где проходят школы здоровья, с участием психолога и логопеда, проводятся занятия лечебной физкультурой. Комплексная работа всех специалистов позволяет обеспечить всесторонний подход к профилактике, ранней диагностике и эффективного лечения детей, охватывающих все аспекты их здоровья», — рассказала педиатр Алена Леонова, заведующая медучреждением.
Отмечено, что скоро у поликлиники появится автостоянка для безопасности и комфорта детей и родителей.

Ранее стало известно, кто в Подмосковье встретил 105-летний юбилей.

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В Госдуме оценили идею выплаты 13-й пенсии в день рождения
Депутат ГД Бессараб усомнилась в идее выплаты 13-й пенсии в день рождения
14 декабря 2024, 12:50

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Идею выплачивать 13-ю пенсию в день рождения посчитала нежизнеспособной депутат Госдумы Светлана Бессараб. Свое мнение она выразила «Ленте.ру».
Парламентарий объяснила, что формирование пенсионных выплат происходит через взносы работающих граждан в пенсионный фонд. Таким образом, пенсионный кошелек создается с учетом параметров, предложенных пенсионным бюджетом.

«Представить себе, что из этого фонда дополнительно будет выплачена некая 13-я или 14-я пенсия, очень сложно», — пояснила Бессараб.
Собеседница резюмировала, что введение такой выплаты может привести к дисбалансу тем более, что социальный фонд помогает прочими выплатами, помимо пенсионных. Они обеспечивают гражданам социальную защищенность.

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#деньги
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Лидер группы «Звери» подал в суд на российских чиновников после отмены концерта
Лидер группы «Звери» подал в суд на министра культуры Тверской области
14 декабря 2024, 11:33

Роман Билык (Зверь) (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Лидер группы «Звери» Роман Билык подал в суд на министра культуры Тверской области Ксению Глинку и Комитет по физической культуре и спорту региона после отмены концерта в Твери якобы «из-за неоднозначной позиции артиста». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В своем иске музыкант назвал формулировку «неоднозначность позиции» несоответствующий юридическому обоснованию. Билык отметил, что ездил в зону СВО, где выступал для российских военнослужащих.

Лидер группы «Звери» потребовал признать незаконным решение об отмене концерта, опровергнуть слова чиновников о «неоднозначности позиции» певца и взыскать 100 тысяч рублей судебных расходов.

Напомним, концерт «Зверей» должен был пройти в Твери 13 ноября, однако его отменили.

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Стала известна средняя стоимость новогоднего корпоратива в России
Исследование: новогодний корпоратив в загородном доме обойдется в 38 300 рублей
14 декабря 2024, 11:24

Фото: iStock/gregory_lee

В среднем по России стоимость новогоднего корпоратива в загородном доме с организацией под ключ, музыкантами, Дед Морозом и Снегурочкой обойдется в 38 300 рублей, и немногим дешевле при аренде отдельного помещения — 34 500 рублей. К соответствующим выводам пришло исследование «Авито Путешествия» и «Авито Услуги». Стоимость рассчитывалась, как отмечается, с учетом разных локаций площадью более 150 квадратов и услуги по организации.
Как сообщают «Известия», ознакомившиеся с результатами исследования, самые дорогие варианты для корпоратива расположены в Московской и Ленинградской областях — 22 500 рублей и 19 000 рублей в сутки соответственно, а самые дешевые в Мордовии — 6100 рублей, Алтайском крае — 4900 рублей, и Пензенской области — 3300 рублей.

В то же время руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина предостерегла россиян от празднования Нового года в кредит. В разговоре с RT специалист отметила, что взятые в долг деньги уйдут на подарки и услуги, которые не получится вернуть, как, к примеру, в случае с покупкой бытовой техники. Если новогоднее празднование слишком дорого, то лучше провести его посильными средствами, добавила она.
«Вместо кучи гостей можно пригласить только самых близких, а подарки сделать символическими, но значимыми. Подарки своими руками — это всегда лучшая идея, чем праздник на чужие деньги», — подчеркнула эксперт.
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В Казани обещают морозы до -16
14 декабря 2024, 11:21

Фото: iStock/nemar74

В Казани в ночь на воскресенье, 15 декабря, обещают морозы до -16 градусов, а по всему Татарстану — до -22. Об этом сообщил профессор, доктор географических наук Юрий Переведенцев. По его информации, регион попадает в тыловую часть циклона под влиянием холодных воздушных масс с Баренцева моря.
«Мы попадем в тыловую часть циклона, окажемся под влиянием холодных воздушных масс с Баренцева моря. В субботу и в воскресенье температуры воздуха будут достаточно низкими - в дневные часы -8...-10 градусов, а ночью - -11...-16 градусов», — отметил эксперт в беседе с «Татар-информ».
Переведенцев подчеркнул, что в норме температура должна составлять около 8 градусов мороза. Однако, добавил синоптик, следующая неделя в столице Татарстана обещает быть теплой.

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