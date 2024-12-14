Кадыров: салоны красоты с фото девушек в неподобающем виде нужно закрыть

Рамзан Кадыров (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал закрыть салоны красоты с рекламой, где изображены девушки в неподобающем для мусульманок виде. Об этом он заявил в своем telegram-канале.
По словам главы республики, реклама с изображением частей тела девушек, которые нельзя показывать, развращает людей. Салоны, использующие такие методы рекламы, нужно закрыть.
«Радио 1» сообщало, что Рамзан Кадыров был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Вручение награды состоялось в ходе торжественной церемонии в Кремле 12 декабря, в День Конституции.
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Иван Мусатов