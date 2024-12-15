В Госдуме РФ предложили заменить больничные на удаленку

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Государственная Дума предложила Министерству здравоохранения России инициативу, по которой граждане смогут выбирать между выходом на больничный и переходом на работу из дома. Данный документ появился в распоряжении «Известий».
Согласно законопроекту, россияне будут подавать обязательное письменное согласие при оформлении больничного листа. По мнению председателя комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова, такое нововведение станет выгодным и для работодателя, и для сотрудников.
Если инициативу одобрят, то тогда последуют изменения в действующей системе оформления больничных. На сегодняшний день она преимущественно реализуется в электронном виде. Из-за этого возникают трудности в процессе официального оформления домашней работы в период болезни. В случае принятия законопроекта, упростится процесс управления персоналом и сделает его более гибким.
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Иван Мусатов