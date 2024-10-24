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С 25 ноября вступят в силу новые ограничения на дорогах Жуковского района

24 октября 2024, 09:27
Фото: istockphoto / Aguus

Фото: istockphoto / Aguus

С 25 ноября на территории Жуковского района вводятся новые ограничения на дорогах, сообщает пресс-служба администрации городского округа.


  1. На улице Баженова, дом 10А, на местной дороге общего пользования будет запрещена остановка в четверг с 09:00 до 17:00. В этот период будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» с указанием четверга с 09:00 до 17:00.
  2. Во дворах многоквартирных домов на улицах Гагарина, 23, 25, 27 и 29 также будет запрещена остановка. В этот период будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».
Цель установки этих знаков — поддержание нормального состояния улично-дорожной сети.

Кроме того, на Новорождественском проезде с 25 ноября будет запрещена остановка транспортных средств на всей его протяжённости. Это сделано для обеспечения беспрепятственного движения транспорта и поддержания улично-дорожной сети в нормальном состоянии.

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#жуковский
#подмосковье
Обновлена услуга по оформлению градостроительных планов на региональном портале
24 октября 2024, 10:10

Фото: istockphoto / rzoze19

На региональном портале обновилась услуга по оформлению градостроительных планов. Теперь новые умные инструменты автоматически проверяют кадастровый номер земельного участка, номер топографического плана, заполняют адрес участка и указывают его площадь, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В рамках оптимизации стали доступны сервисы предпроверки и предзаполнения, что позволит исключить ошибки при заполнении заявления и сократить количество отказов. Эта онлайн-услуга востребована среди жителей Московской области: с начала года ею воспользовались более 60 тысяч раз. Теперь получить ее стало удобнее и проще», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Услуга «Подготовка, регистрация и выдача градостроительных планов земельных участков в Московской области» доступна на региональном портале в разделе «Земля и строительство». Заявления могут подавать физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, планирующие начать строительство и оформить документы на земельный участок.

Градостроительный план — один из основных документов, содержащий информацию об участке, его расположении, границах, объектах, территориальных ограничениях, технических условиях и многом другом. Услуга предоставляется бесплатно в течение 14 рабочих дней.

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В Москве сотрудник ФСБ задержали экс-замминистра энергетики Яновского
24 октября 2024, 10:07

Анатолий Яновский (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

В Москве сотрудниками ФСБ задержан бывший заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский. Его задержание связано с махинациями в угольной отрасли.
Летом 2023 года силовики задержали представителей угольной отрасли, напоминает «Коммерсант». Они дали показания на Яновского и рассказали о его причастности к хищениям. Позже в поле зрения правоохранителей попала и вызвала интерес недвижимость семьи экс-замминистра. По данным следователей, на супругу чиновника зарегистрировано более десятка квартир.

В настоящее время Анатолий Яновский находится на допросе. По итогам этого следственного действия будет принято решение о предъявлении бывшему заместителю министра энергетики обвинения.

Анатолий Яновский занимал этот пост до 2021 года. Затем он перешёл в администрацию президента РФ, где курировал вопросы топливно-энергетического комплекса страны. В настоящее время он является первым вице-президентом Академии горных наук.

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#рф
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Ветеринары Московской области рассказали о правилах борьбы с паратуберкулезом у животных
24 октября 2024, 09:42

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В России утвердили новые ветеринарные правила по борьбе с паратуберкулёзом животных, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Паратуберкулёз — это хроническое бактериальное заболевание, которое поражает крупный рогатый скот, овец, коз, верблюдов и северных оленей.

Из-за устойчивости возбудителя к внешним факторам на сельскохозяйственных предприятиях необходимо проводить клинический осмотр всех восприимчивых к этой болезни животных дважды в год, а маточное поголовье должно дополнительно проверяться в течение 30 дней после родов.

Если в хозяйство поступают новые животные, они должны оставаться на карантине на протяжении 30 дней для предотвращения распространения инфекции. В случае подтверждённого диагноза устанавливаются границы эпизоотического очага и вводится карантин. Он может быть снят через три года после забоя последнего восприимчивого животного и выполнения всех необходимых мероприятий.

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#подмосковье
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В Жуковском утвердили треть нового состава Общественной палаты
24 октября 2024, 09:15

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Депутаты городского совета депутатов утвердили треть нового состава Общественной палаты Жуковского на заседании. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв одобрил ещё одну треть кандидатов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В итоге в состав консультативно-совещательного органа, состоящего из 30 жителей Жуковского, войдут все кандидаты после утверждения оставшейся части (10 человек) Общественной палатой Московской области.

Ранее члены Общественной палаты Московской области Олег Стогов, Артём Репяхов и Пётр Ульянов провели личные собеседования с кандидатами. Важным критерием отбора был опыт общественной деятельности и реализация социально значимых проектов.

Приём заявок от кандидатов в члены городской Общественной палаты Жуковского проходил с 26 апреля по 25 мая 2024 года включительно.

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#подмосковье
#депутаты
#кандидаты
#жуковский
#андрей воробьёв
#совет депутатов
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Прокуратура начнет проверку «Аэрофлота» из-за нарушений трудовых прав экипажей
Транспортная прокуратура рассмотрит жалобы экипажей «Аэрофлота»
24 октября 2024, 08:41

Фото: iStock/Oleg Elkov

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начнет проверку «Аэрофлота» из-за нарушений трудовых прав экипажей. Об этом информирует РБК.
Сообщается, что 23 октября состоялась встреча сотрудников компании «Аэрофлот» с представителями Московской межрегиональной транспортной прокуратуры во главе с и.о. прокурора Юрием Городковым. Обсуждались возможные нарушения трудовых прав членов летных и кабинных экипажей.

Сотрудники «Аэрофлота» акцентировали внимание на необходимости усиления контроля за поведением пассажиров на борту, а также на защите экипажа от дебоширов. Руководство компании заверило присутствующих в своем стремлении к соблюдению трудового законодательства и защите интересов работников.

Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов отметил, что ключевые проблемы остаются нерешенными. В частности, он указал на необходимость продления коллективного договора, который может негативно сказаться на правах работников.

Помимо этого, обсуждались сложности, возникшие в результате реорганизации и «многобазовости», что привело к нарушениям норм рабочего времени и увеличению нагрузки на экипажи.

На прошлой неделе «Аэрофлот» получил предостережение от Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в связи с вышеуказанными проблемами. Профсоюз уже инициировал сбор вопросов от сотрудников и готовится к возможным коллективным трудовым спорам.

Россиянам раскрыли, когда начнут дешеветь авиабилеты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#нарушения
#аэрофлот
#сотрудники
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Появилась информация, что ФАС ведет работу для сдерживания цен «Яндекс Такси»
ФАС заявила, что ведет работу для сдерживания цен «Яндекс Такси»
24 октября 2024, 07:27

Фото: istock/Konev Timur

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что не получала информации о повышении тарифов на услуги «Яндекс Такси». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В «Яндекс Такси» отметили, что в настоящее время проводится работа по внесению изменений в деятельность агрегатора, направленная на сдерживание цен для пассажиров.

«Сведения о повышении цен на услуги такси в ФАС России не поступали. В то же время ФАС России проводит работу по внесению корректировок в деятельность агрегатора», — отметили в пресс-службе.

Помимо этого, в ФАС уточнили, что целью этой работы является достижение прозрачности ведения бизнеса для водителей такси и обеспечение доступности тарифов для пользователей.

Таким образом, ФАС стремится создать более стабильные условия для всех участников рынка и защитить интересы потребителей.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой оборудовать салоны такси защитными быстромонтируемыми прозрачными перегородками между водителем и пассажиром. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#такси
#фас
#яндекс
#услуги
#россияне
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Ученые предупредили Европу о неминуемом катаклизме
Десятки климатологов предупредили лидеров стран Северной Европы о крахе АМОС
24 октября 2024, 06:40

Фото: istock/ken tera

Десятки ведущих климатологов предупредили лидеров Северной Европы о грядущей катастрофе из-за возможного коллапса Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОС), включающей Гольфстрим.
В своем письме, подписанном 44 учеными, эксперты призвали к немедленным действиям, подчеркивая, что угрозы ослабления этого океанического течения сильно недооценены.

АМОС играет важную роль в переносе тепла в Северное полушарие, и ее замедление, вызванное глобальным потеплением, может привести к климатическому хаосу. В письме указано, что подобное изменение циркуляции вызовет необратимые последствия для стран Северной Европы, таких как Дания, Швеция, Норвегия, Исландия и Финляндия. Региону грозит резкое похолодание и экстремальные погодные условия.

Кроме того, ученые отмечают возможные негативные последствия в других частях мира, включая сдвиги муссонов и катастрофы для экосистем на атлантическом побережье США.

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#эксперты
#похолодание
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#финляндия
#норвегия
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Победителям олимпиады БРИКС позволят бесплатно учиться в российских вузах
24 октября 2024, 06:19

Фото: istock/Jean-philippe WALLET

Победители олимпиады БРИКС получат возможность бесплатно обучаться в российских вузах. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования России (Минобрнауки).

«Планируется, что победители и призеры олимпиады смогут бесплатно поступить на программы магистратуры в российские университеты», — рассказали в пресс-службе ведомства, передает ТАСС. Участниками олимпиады станут студенты бакалавриата из стран, входящих в БРИКС.
Минобрнауки также рассматривает возможность расширения программы, чтобы в будущем победители могли поступать в университеты всех стран-участников БРИКС. Разработка концепции олимпиады и утверждение сроков ее проведения намечены на 2025 год.

Ранее сообщалось, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обратился к молодежи с советом никогда не употреблять спиртные напитки. Об этом он написал на своем канале в социальной сети. Дуров также отметил, что кратковременное удовольствие от употребления алкоголя оборачивается долгосрочными страданиями и добавил, что социальное давление заставляет многих людей следовать вредным привычкам.

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«Известия»: предложена досрочная пенсия для военных, служивших на Крайнем Севере
24 октября 2024, 04:50

Фото: istock/Denis Vostrikov

В Госдуме предложили ввести досрочную пенсию для военных, которые служили в районах Крайнего Севера.
Законопроект будет внесен главой фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым 24 октября, сообщает газета Известия.

Миронов отметил, что в настоящее время правила выхода на пенсию для этой категории граждан все еще регулируются постановлением Совета министров СССР от 1968 года. Согласно этому документу, военная служба на Крайнем Севере засчитывается в стаж, если после увольнения со службы гражданин в течение трех месяцев устроился на работу в этих регионах.

Законопроект предлагает предоставить россиянам, отслужившим в северных регионах не менее семи лет и шести месяцев, право на страховую пенсию с особыми льготами. За каждый год службы в этих условиях пенсионный возраст должен уменьшаться на четыре месяца. Однако в текущем законодательстве это правило не распространяется на военных.

Ранее, 23 октября, партия «Справедливая Россия — За правду» внесла еще один законопроект, предлагающий снизить пенсионный возраст для работников агропромышленного комплекса: мужчинам до 60 лет, а женщинам до 55.

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