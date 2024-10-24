С 25 ноября вступят в силу новые ограничения на дорогах Жуковского района

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С 25 ноября на территории Жуковского района вводятся новые ограничения на дорогах, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
- На улице Баженова, дом 10А, на местной дороге общего пользования будет запрещена остановка в четверг с 09:00 до 17:00. В этот период будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» с указанием четверга с 09:00 до 17:00.
- Во дворах многоквартирных домов на улицах Гагарина, 23, 25, 27 и 29 также будет запрещена остановка. В этот период будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».
Кроме того, на Новорождественском проезде с 25 ноября будет запрещена остановка транспортных средств на всей его протяжённости. Это сделано для обеспечения беспрепятственного движения транспорта и поддержания улично-дорожной сети в нормальном состоянии.
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