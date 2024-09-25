С 25 по 27 сентября пройдёт региональный этап конкурса «Подрост» в Подмосковье

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области
XI областная встреча школьных лесничеств и региональный этап всероссийского конкурса «Подрост» за сохранение природы и бережное отношение к лесам пройдут с 25 по 27 сентября в Московской области, сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
Торжественное открытие мероприятия посетили представители Московской областной Думы, администрации городского округа Пушкинский, ПАО Сбербанк, а также сотрудники регионального комитета лесного хозяйства и ГКУ МО «Мособллес».
Организаторы постарались составить программу слёта таким образом, чтобы дни мероприятия были насыщены яркими событиями и радостными эмоциями, дарили хорошее настроение.
Участники школьных лесничеств традиционно представят свои визитные карточки на суд жюри, продемонстрируют уровень теоретических знаний по основным лесным дисциплинам в конкурсах «Юный лесовод» и «Детская лесная конференция» и примут участие в командном туре — конкурсе «Лесное многоборье».
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«Мероприятие организовано региональным Комитетом лесного хозяйства в целях развития движения школьных лесничеств, выявления и поощрения детей и молодежи, имеющих специальные знания и навыки в области лесного хозяйства, лесоводства, лесной экологии и биологии. За звание лучших будут бороться 94 участника из 19 команд школьных лесничеств, представляющих все лесничества Московской области», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Организаторы постарались составить программу слёта таким образом, чтобы дни мероприятия были насыщены яркими событиями и радостными эмоциями, дарили хорошее настроение.
Участники школьных лесничеств традиционно представят свои визитные карточки на суд жюри, продемонстрируют уровень теоретических знаний по основным лесным дисциплинам в конкурсах «Юный лесовод» и «Детская лесная конференция» и примут участие в командном туре — конкурсе «Лесное многоборье».
«Комитет лесного хозяйства Московской области начал возрождение школьных лесничеств в 2013 году. В настоящий момент на территории Московской области действует более 170 школьных лесничества, которые объединяют свыше 3 тысяч школьников. Ребята под руководством лесных специалистов занимаются на лесных участках, участвуют в различных мероприятиях, направленных на защиту и воспроизводство леса», — сказал генеральный директор ГКУ МО «Мособллес» Сергей Дугинов.
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Дайана Хусинова