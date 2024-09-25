В Москве началась реконструкция помещений под Национальный центр «Россия»

Фото: пресс-служба Национального центра «Россия»
Реконструкция Экспоцентра началась в Москве, там разместится будущий Национальный центр «Россия», сообщает пресс-служба центра.
«До окончания строительства нового здания центр будет размещаться в трёх павильонах Экспоцентра: №№ 3, 4 и 7 Их общая площадь составляет 37 тысяч квадратных метров», — отмечается в сообщении.В павильонах обустроят залы для постоянной и временной экспозиций, универсальный концертный зал на 1,6 тыс. мест, лектории, зону для культурных проектов на 600 мест, фудкорт, а также универмаг, где будут представлены товары от производителей из разных регионов России.
Открыть Национальной центр «Россия» для посетителей планируется 4 ноября.
Национальной центр «Россия» основывается на международной выставке-форуме «Россия», которая проводился на ВДНХ с 4 ноября 2023 года до 8 июля 2024 года.
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Лев Каштанов