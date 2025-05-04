Маск: Neuralink вживит возвращающий зрение чип в мозг человека

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По словам миллиардера и основателя SpaceX Илона Маска, принадлежащая ему компания Neuralink в течение года планирует вживить в мозг человека возвращающий зрение чип. Об этом куратор ведомства по повышению эффективности работы правительства США заявил телеканалу Fox News.
«Существует устройство от Neuralink под названием Blindsight, которое наделяет зрением слепых людей, даже незрячих с рождения. Оно будет взаимодействовать непосредственно со зрительной корой головного мозга. Я рассчитываю, что мы сможем вживить человеку первый имплант Blindsight позднее в этом году. Я вполне уверен, что мы сможем сделать это в течение следующих 12 месяцев», — рассказал Маск.
Помимо этого, компания начнет разрабатывать устройство, возвращающее возможность ходить людям с повреждением позвоночника.
Вживление чипов компания Neuralink начала еще в начале 2024 года. Тогда имплант позволил парализованному человеку управлять компьютером. В дальнейшем чип был вживлен еще двум людям.
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Иван Мусатов