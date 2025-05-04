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Маск: Neuralink вживит возвращающий зрение чип в мозг человека

Фото: iStock/SweetBunFactory

Фото: iStock/SweetBunFactory

По словам миллиардера и основателя SpaceX Илона Маска, принадлежащая ему компания Neuralink в течение года планирует вживить в мозг человека возвращающий зрение чип. Об этом куратор ведомства по повышению эффективности работы правительства США заявил телеканалу Fox News.
«Существует устройство от Neuralink под названием Blindsight, которое наделяет зрением слепых людей, даже незрячих с рождения. Оно будет взаимодействовать непосредственно со зрительной корой головного мозга. Я рассчитываю, что мы сможем вживить человеку первый имплант Blindsight позднее в этом году. Я вполне уверен, что мы сможем сделать это в течение следующих 12 месяцев», — рассказал Маск.

Помимо этого, компания начнет разрабатывать устройство, возвращающее возможность ходить людям с повреждением позвоночника.

Вживление чипов компания Neuralink начала еще в начале 2024 года. Тогда имплант позволил парализованному человеку управлять компьютером. В дальнейшем чип был вживлен еще двум людям.

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#глаза
#чипирование
Доцент Иванова-Швец: пенсию могут уменьшить в случае смены места жительства
04 мая 2025, 04:15

Фото: iStock/mars58

По словам доцента кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, пенсия граждан может уменьшиться в случае смены места жительства. Об этом эксперт заявила агентству «Прайм».
«Если пенсионер меняет место жительства и переезжает из региона, где региональные доплаты были выше, в регион с меньшими региональными доплатами, то сам размер пенсии не изменится, а вот доплата может уменьшиться», — рассказала Иванова-Швец.

Помимо этого, размер пенсии может быть снижен в случае взыскания задолженности и и при перерасчете. Последнее происходит когда насчитывается больший стаж или неправильно учли льготный стаж.

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#доплаты
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Португалия хочет выдворить из страны около 18 тысяч нелегальных иммигрантов
04 мая 2025, 01:27

Фото: iStock/Olga Tarasyuk

Власти Португалии планируют выдворить из страны порядка 18 тысяч нелегальных иммигрантов. Об этом сообщает Associated Press.
«Чиновники на следующей неделе начнут с того, что попросят около 4,5 тысяч иностранцев уехать добровольно в течение 20 дней», — передает агентство со ссылкой на министра-делегата при правительстве страны Антониу Лейтана Амару.

В общем страна выдаст постановления о необходимости покинуть страну порядка 18 тысячам нелегалов.

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#португалия
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В Вашингтоне в первые за шесть лет проходит акция «Бессмертный полк»
04 мая 2025, 00:43

Фото: iStock/Julialine

В столице США Вашингтоне впервые за шесть лет проходит согласованная с властями акция «Бессмертный полк». Об этом сообщает РИА Новости.
Шествие началось в 23:00 по московскому времени. Толпа направилась по 17-й улице в сторону мемориала Второй мировой войны на Национальной аллее. Акция проходит в сопровождении полицейских, которые обеспечивают охрану правопорядка. Всего в шествии участвует порядка 100 человек.

Одна из участниц, Елена Горбатюк-Магами рассказала, что проживает в штате Вирджиния и переехала в США из Москвы. По ее словам, после она собирается приехать в российскую столицу и вновь поучаствовать в «Бессмертном полке».

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#сша
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#день победы
#бессмертный полк
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В Париже 8 мая состоится акция «Бессмертный полк»
03 мая 2025, 23:18

Фото: iStock/saiko3p

В столице Франции в Париже 8 мая пройдет акция «Бессмертный полк». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организатора шествия Дмитрия де Кошко.
«Встреча назначена на площади Республики - это довольно символичное место в Париже - в 13.00 во вторник, 8 мая», — рассказал источник агентства.

Как стало известно, шествие пройдет между площадью Республики и кладбищем Пер-Лашез. На последнем похоронено множество участников сопротивления нацисткой Германии. Де Кошко отметил, что погибшие сильно повлияли на итоговую победу, а в особенности на роль Франции в качестве победоносной силы. Организатор приглашает всех желающих поучаствовать в акции и принести на нее портрет участника войны.

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Скандалы Михаила Прохорова с проституцией и теневыми деньгами. На чем бизнесмен заработал миллиарды и куда пропал сейчас?
03 мая 2025, 18:26

Михаил Прохоров (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Известная фигура в российском бизнесе и политике Михаил Прохоров сегодня отмечает свое 60-летие. Его имя связывают с крупными инвестициями, благотворительностью и участием в политической жизни страны. О карьере и личной жизни миллиардера читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Михаил Прохоров появился на свет 3 мая 1965 года в интеллигентной московской семье. Его отец, Дмитрий Ионович, занимал должность начальника Управления международных связей в Госкомспорте СССР, а мать, Тамара Михайловна Кумаритова, работала на кафедре полимеров в Московском институте химического машиностроения. Мальчик стал вторым ребенком в семье после старшей сестры Ирины.

Семья жила в достатке, и у детей было всё самое лучшее. Михаил успешно завершил обучение в специализированной английской школе №21, где получил золотую медаль. После этого он стал студентом Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и окончил его в 1989 году с красным дипломом.

Карьера


Михаил Прохоров (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Свой предпринимательский путь Прохоров начал с организации продажи вареных джинсов в студенческие годы. После получения диплома в 1989 году будущий кандидат в президенты стал начальником департамента в правлении Международного банка экономического сотрудничества.

Впоследствии он основывает компанию «ОНЭКСИМ» и становится её главой. Затем он занимает пост президента-председателя правления банка с одноимённым названием. В период с 2001 по 2008 год он также руководит горно-металлургической компанией «Норильский никель», владея значительной частью её акций.

В списке российских миллиардеров журнала «Форбс» за 2009 год Прохоров был поставлен на первое место с состоянием в $9,5 млрд. При этом около двух лет назад у него было на $13 млрд больше. Такова была цена для Прохорова проявлений мирового финансового кризиса. Впрочем, затем капитал олигарха снова стал с каждым годом неуклонно расти, пострадав только в середине «десятых» годов. В 2021 году состояние Прохорова оценивалось в $11,4 млрд.

По данным на конец 2010 года, Прохоров имел большие или контрольные пакеты акций в компаниях «Русский алюминий», «Полюс Золото», «Интергео», «Квадра», «Согласие», «Ренессанс Капитал», участвовал в ряде инновационных проектов. Одним из которых была разработка в сфере российского автомобилестроения — «Ё-мобиль».

На чем заработал миллиарды?


Михаил Прохоров выстаивал бизнес в сложное для России время. Масштабная приватизация сыграла на руку предпринимателю. Ему удалось скупить бумаги ряда госпредприятий за треть себестоимости, а когда рынок выровнялся, удачно продать.

В скором времени предприниматель стал известен как крупный инвестор. Он вложил средства в медиапроекты «Живи!» и РБК, в девелоперскую компанию, в страховую компанию и в несколько банков. Принимая во внимание любовь бизнесмена к баскетболу, он приобрёл команду Brooklyn Nets и на протяжении десяти лет владел ею. Примечательно, что продажа клуба принесла Прохорову доход в размере двух миллиардов долларов.

Траты по доходам


Елена Мясникова, Михаил Прохоров и Александр Винокуров (Фото: РИА Новости/ Валерий Левитин)

Михаил Прохоров еще в нулевых стал одним из самых состоятельных предпринимателей страны. Средства расходовал не только на развитие своего дела, но и на «качественный» досуг. В начале 2007 года в Куршевеле разразился скандал, который стал достоянием мировой общественности. Тогда Прохорова задержала полиция Франции в подозрении в организации сети проституции и связях с несовершеннолетними.

Выяснилось, что на своей загородной резиденции олигарх проводил время в окружении друзей и многочисленных молодых особ. В ответ на вопрос французского комиссара Прохоров заявил, что предпочитает общество умных, привлекательных и юных спутниц. Через два с половиной года после этого инцидента уголовное дело в отношении Прохорова было прекращено за отсутствием состава преступления. Тогда в народе начались разговоры, что бизнесмен просто откупился от правоохранителей Франции, но доказательств слухам так и не нашлось.

Кроме девушек помоложе, Прохоров испытывал страсть к дорогим покупкам. В числе его небедного имущества числилась 96-метровая яхта «Палладиум» и такая же по размеру яхта «Солемар». Также он был владельцем самолётов «Гольфстрим» и «Фалькон».

Политика


Михаил Прохоров (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

В 2011 году в жизнь Прохорова пришла политика. До этого он старался не привлекать к себе внимания, но в 2011 году присоединился к партии «Правое дело» и сразу же занял пост её лидера, хотя и ненадолго.

Через год он решил баллотироваться на пост президента, но получил поддержку лишь 7,98% избирателей. Он делал ставку на сближение с Европой и взаимодействие с государствами, которые придерживаются демократических принципов. В то же время он предлагал ограничить возможность занимать пост президента или губернатора двумя сроками за всю жизнь и обещал искоренить коррупцию.

В программе кандидата в президенты также уделялось внимание частной собственности, включая возможность вывода государства из числа владельцев телеканалов и средств массовой информации.

В тот период он основал партию «Гражданская платформа» и занял в ней две ключевые позиции. Но уже через год один из этих постов заняла его сестра, а ещё через два года Прохоров покинул партию.

В преддверии президентских выборов активно распространялись слухи о том, что Прохоров был проектом Кремля. Однако некоторые специалисты считают, что участие в выборах в то время позволяло бизнесмену вывести в тень значительные денежные средства.

Где сейчас Прохоров?


В 2012 году миллиардер начал избавляться от российских активов. Уже к 2017 Россия перестала быть для него площадкой для инвестиций, фокус переместился в сторону США. В 2023 году Прохоров передал своё последнее детище — «Ренессанс Кредит» — в собственность Банка России. По мнению экспертов, именно этот шаг спас бизнесмена от европейских санкций.

Сейчас трудно точно определить место жительства Михаила Прохорова. В одном из своих интервью он признался, что питает особую привязанность к Нью-Йорку, но считает Москву своим домом.

Однако есть сведения, что большую часть времени он проводит не в Москве, а в других странах, таких как Великобритания, Объединённые Арабские Эмираты и Швейцария.

Также известно, что в апреле 2022 года Михаил Прохоров посетил Тель-Авив и официально получил гражданство Израиля.

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