Потребление пива в России опустилось ниже 60 литров на взрослого

10 июля 2026, 09:26

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Национальное рейтинговое агентство отметило спад на российском пивном рынке: после роста в 2024 году спрос в 2025-м сократился на 17 процентов и опустился ниже отметки 60 литров на одного совершеннолетнего жителя. Об этом сообщает Forbes.