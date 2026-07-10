Потребление пива в России опустилось ниже 60 литров на взрослого
Национальное рейтинговое агентство отметило спад на российском пивном рынке: после роста в 2024 году спрос в 2025-м сократился на 17 процентов и опустился ниже отметки 60 литров на одного совершеннолетнего жителя. Об этом сообщает Forbes.
Аналитики связывают охлаждение рынка с заметным ростом цен. С начала 2025 года продукция подорожала более чем на 15 процентов. На этом фоне розничные продажи просели на 16 процентов, тогда как выпуск уменьшился лишь на 1 процент. Разрыв между производством и потреблением превысил 200 миллионов декалитров, или 17 литров на каждого взрослого россиянина.
В НРА считают, что в текущем году спрос останется рядом с нынешним уровнем. Поддержку показателям дадут крупные складские запасы, хотя давление со стороны инфляции и акцизов сохранится. По предварительной оценке, разница между отгрузками и спросом составит 173 миллиона декалитров.
За первый квартал розничный рынок реализовал 151 миллион декалитров пива и пивных напитков. Это самый низкий результат за последние шесть лет. В 2026 году, по прогнозу агентства, «пивная инфляция» достигнет 12 процентов.
Пиво часто воспринимают как «легкий» алкогольный напиток, однако такое представление обманчиво. Его регулярное употребление может наносить серьезный вред организму, особенно если человек не считает такие дозы опасными. Главная проблема заключается в том, что оно содержит этиловый спирт, а значит, оказывает такое же разрушительное влияние, как и другой алкоголь: постепенно формирует зависимость, ухудшает работу внутренних органов и негативно влияет на психику.
Прежде всего пиво создает повышенную нагрузку на печень, которая вынуждена постоянно перерабатывать алкоголь. При частом употреблении это может привести к жировому гепатозу, воспалению печени и другим хроническим нарушениям. Не меньше страдает и сердечно-сосудистая система: повышается риск скачков давления, нарушений сердечного ритма и ухудшения состояния сосудов. Большие объемы жидкости вместе с алкоголем создают дополнительную нагрузку на сердце и почки.
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