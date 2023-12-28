Сервис Kion перенёс премьеру фильма-концерта Анны Асти

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Фильм-концерт должен был выйти на экраны 5 января.
Baza пишет, что точной даты выхода фильма теперь нет.
В проект Kion «Путь Феникса» об Анне Асти входил документальный фильм о певице и фильм-концерт. Документальная часть вышла в конце октября, а концерт ожидался сразу после новогодних праздников, но из-за вечеринки в «Мутаборе» премьера перенесена на неопределённый срок.
Источники Baza сообщают, что фильм может вообще не выйти.
Ранее сообщалось, что из-за «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor певицу Анну Асти заменит на концерте в «Барвихе Luxury Village» Люся Чеботина. Mash сообщает, что певица потеряла ещё 6,5 млн рублей. Вместо неё перед людьми, заплатившими за билет от 50 до 200 тысяч рублей, на празднике выступят Люся Чеботина и Владимир Пресняков.
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В проект Kion «Путь Феникса» об Анне Асти входил документальный фильм о певице и фильм-концерт. Документальная часть вышла в конце октября, а концерт ожидался сразу после новогодних праздников, но из-за вечеринки в «Мутаборе» премьера перенесена на неопределённый срок.
Ранее сообщалось, что из-за «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor певицу Анну Асти заменит на концерте в «Барвихе Luxury Village» Люся Чеботина. Mash сообщает, что певица потеряла ещё 6,5 млн рублей. Вместо неё перед людьми, заплатившими за билет от 50 до 200 тысяч рублей, на празднике выступят Люся Чеботина и Владимир Пресняков.
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Мария Фирсова