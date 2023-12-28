Вместо Анны Асти в «Барвихе Luxury Village» после скандала выступит Чеботина

Фото: istockphoto/Katerina Sisperova
Из-за «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor певицу Анну Асти заменит на концерте в «Барвихе Luxury Village» Люся Чеботина.
Mash сообщает, что певица потеряла ещё 6,5 млн рублей.
Вместо неё перед людьми, заплатившими за билет от 50 до 200 тысяч рублей, на празднике выступят Люся Чеботина и Владимир Пресняков.
Ранее концерт Асти отменили в знаменитом московском Gipsy. Артистку заменил Jony. Всего певица потеряла 13 млн рублей.
Также сообщалось, что на новогоднем корпоративе в екатеринбургском «Сима-ленде» должна была выступать Асти, но концерт отменили.
E1.ru, ссылаясь на представителя маркетплейса, сообщает, что в «Сима-ленде» уточнили, что певицу решили заменить на крупном корпоративе уральского аналога «Озона» на Полину Гагарину.
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Вместо неё перед людьми, заплатившими за билет от 50 до 200 тысяч рублей, на празднике выступят Люся Чеботина и Владимир Пресняков.
Также сообщалось, что на новогоднем корпоративе в екатеринбургском «Сима-ленде» должна была выступать Асти, но концерт отменили.
E1.ru, ссылаясь на представителя маркетплейса, сообщает, что в «Сима-ленде» уточнили, что певицу решили заменить на крупном корпоративе уральского аналога «Озона» на Полину Гагарину.
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Мария Фирсова