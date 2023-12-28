Вместо Анны Асти в «Барвихе Luxury Village» после скандала выступит Чеботина

Прошедшая в московском клубе «Мутадор» вечеринка с дресс-кодом almost naked (почти голый), организованная блогером Анастасией Ивлеевой, вызвала скандал и стала поводом для судебного иска. Артисты, принявшие участие в мероприятии, лишаются рекламных контрактов, концертов и выступлений на новогодних шоу. Редакция «Радио 1» расскажет, чем обернулась закрытая вечеринка для представителей российского шоубиза и кто уже обратился к россиянам с извинениями.