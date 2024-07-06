С арестованного за взятки замминистра обороны Иванова требуют взыскать 17 млн рублей

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ФАС потребовала взыскать 17 миллионов рублей с компании «Олимпситистрой», связанной с арестованным за взятки замминистра обороны Тимуром Ивановым, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на судебные материалы.
«Исковое заявление ФАС о взыскании в федеральный бюджет ущерба в размере 17 миллионов рублей», — уточняется в документе.
Тимур Иванов был задержан на рабочем месте 23 апреля 2024 года. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. 24 апреля Басманный суд Москвы арестовал подозреваемого на 2 месяца, а 20 июня его арест был продлён.
По версии следствия, Иванов и другие фигуранты дела с 24 октября 2018 года по 31 декабря 2023 года получили от соучредителя и представителей ООО «Олимпситистрой» взятку в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера. Размер взятки оценивается в 1,185 миллиард рублей.
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