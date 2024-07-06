Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ С арестованного за взятки замминистра обороны Иванова требуют взыскать 17 млн рублей

С арестованного за взятки замминистра обороны Иванова требуют взыскать 17 млн рублей

ФАС требует взыскать 17 млн с «Олимпситистрой», связанной с Тимуром Ивановым
06 июля 2024, 09:32
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

ФАС потребовала взыскать 17 миллионов рублей с компании «Олимпситистрой», связанной с арестованным за взятки замминистра обороны Тимуром Ивановым, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на судебные материалы.
«Исковое заявление ФАС о взыскании в федеральный бюджет ущерба в размере 17 миллионов рублей», — уточняется в документе.

Тимур Иванов был задержан на рабочем месте 23 апреля 2024 года. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. 24 апреля Басманный суд Москвы арестовал подозреваемого на 2 месяца, а 20 июня его арест был продлён.



По версии следствия, Иванов и другие фигуранты дела с 24 октября 2018 года по 31 декабря 2023 года получили от соучредителя и представителей ООО «Олимпситистрой» взятку в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера. Размер взятки оценивается в 1,185 миллиард рублей.

Читайте также:

Mash: арестованный замминистра обороны Иванов сильно похудел в СИЗО

Тимур Иванов заявил, что более не занимает должность замминистра обороны

Арестованный замминистра Иванов ездил на машинах с номерами за миллионы рублей
#арест
#взятка
#фас
#суд
#минобороны рф
День Аграфены Купальницы 6 июля: Что нужно сделать, чтобы укрепить здоровье
В России 6 июля отмечается День Аграфены Купальницы
06 июля 2024, 00:00

Фото: istockphoto / Elena Vilkova

6 июля православные христиане чествуют Владимирскую икону Божией Матери, а также чтут память мученицы Агриппины (Аграфены) Римской.
В народе 6 июля прозвали днём Аграфены Купальницы, так как он предшествует празднику Ивана Купалы. На Руси в это время устраивались шумные гуляния и совершалось множество купальских обрядов.

История


Святая Агриппина родилась в Риме. Она посвятила свою жизнь служению Господу, храня верность своей вере и оставаясь целомудренной. Поэтому она не желала выходить замуж.

Когда к власти пришёл император Валериан, в Римской империи начались гонения на христиан. Святую Агриппину, как и многих других христиан, предали суду и подвергли жестоким пыткам, пытаясь заставить её отречься от Иисуса.

Несмотря на то, что её заковали в цепи, ангел освободил её. Агриппина осталась твёрдой в своих убеждениях и, не выдержав мучений, скончалась.

Христианки Васса, Павла и Агафоника тайно забрали тело святой мученицы и перевезли его на Сицилию. У мощей святой совершалось множество исцелений. Примерно в XI веке мощи мученицы были перенесены в Константинополь.

Традиции


В народном сознании Аграфена Купальница, Иван Купала и день святых Петра и Павла (который отмечается через несколько дней) слились в один большой праздник. Он наполнен огромным смыслом и вобрал в себя как христианские традиции, так и языческие верования. Этот праздник был временем обрядов, примет, гаданий и легенд.

Фото: istockphoto / Vitalii Petrushenko

На Аграфену все жители деревни купались в прудах и реках, а также мылись в банях. Считалось, что травы и коренья, собранные в ночь с 6 на 7 июля, обладают особенной целебной силой. Рассказывалась легенда о цветке папоротника, который распускается один раз в году, в эту волшебную ночь, всего на несколько минут. Тот, кто его найдёт, сможет стать провидцем и получить способность находить клады.

В особом почёте был венок. Его использовали для выражения дружбы и крепкой любви: им обменивались, а также проползали через большой венок, чтобы обрести здоровье. Через венок смотрели, пили и умывались.
Кроме того, с загаданным желанием венок бросали в костёр или пускали по воде, чтобы погадать.

Днём все девушки надевали лучшие наряды и ходили по домам, выпрашивая у родных украшения, ленты и платки. Вечером они собирались в избе у одной из подруг, чтобы толочь в ступе ячмень, из которого на следующий день варили кашу. Считалось, что такое блюдо укрепляет женское здоровье.

Была ещё одна традиция, связанная с кулинарией — «обетная каша». На Руси так называли обед из постных блюд, которые жители деревни собирали вскладчину и выставляли на улице для нищих и путников.


Что можно делать в День Аграфены Купальницы


В этот день разрешены гадания для молодых девушек. Для этого нужно найти подорожник и положить его под подушку, попросив рассказать, где находится будущий супруг. Верили, что ночью мужчина обязательно явится во сне и расскажет что-то важное.

В день Аграфены принято заготавливать банные веники на год вперёд. Для этого используют целебные травы и ветки берёзы. В этот день люди посещают баню, купаются в прудах и реках.

В этот день люди дарят друг другу милые подарки. Вечером можно устроить посиделки с друзьями, даже во время Апостолова поста, но с постными угощениями.

Кроме того, в этот день можно посеять репу.

В этот вечер нужно обязательно искупаться в реке или озере, сходить в баню, принять ванну или душ. Вода считается заряженной особыми силами, способна подарить крепкое здоровье.

6 июля — день, когда, согласно легендам, папоротник расцветает. Хотя это растение и не цветёт в привычном смысле, в ночь с 6 на 7 июля оно, как считается, распускает свой волшебный цветок. И тот, кто найдёт его, обретёт необыкновенные силы и возможности.

Вечером начинается празднование ночи на Ивана Купалу. Отправляйтесь на природу – к рекам, озёрам или прудам, где можно развести костры. Раньше наши предки прыгали через такие костры, водили хороводы, пели песни и играли в разнообразные традиционные игры.

Фото: istockphoto / Dawid Kalisinski Photography

В Купальские костры бросали не только одежду больных и старые ненужные вещи, чтобы очистить дом и привлечь удачу и благополучие, но и крапиву, шиповник и полынь, чтобы распугать нечистую силу, которая может слететься на веселье людей. Костры в этот вечер принято зажигать особым способом — старинным, трением дерева о дерево.


Что запрещено делать 6 июля


В день Ивана Купалы наши предки не веселились слишком бурно, не переедали и не употребляли алкоголь.

Аграфену раньше воспринимали как день отдыха от домашних забот. В этот день старались избегать ссор и конфликтов. Важно было сохранять позитивный настрой, не допускать, чтобы разговор перерос в конфликт, не унывать и не желать другим людям плохого.

На Аграфену существует строгий запрет — нельзя отказываться от посещения бани. В этот день люди старались быть особенно чистоплотными и следили за чистотой своего тела и одежды.

Фото: istockphoto / Евгений Харитонов

Также нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Раньше крестьяне старались помогать всем, кто обращался к ним за помощью.

Считается, что если в день Аграфены лечь спать до полуночи, то придёт Домовой и начнёт душить подушкой.

В этот день запрещалось проводить время в одиночестве и покое, потому что нечистая сила могла околдовать и унести душу в свой мир, оставив только тело на земле.

Беременным, старикам и маленьким детям категорически запрещалось подходить к воде, потому что Водяной и русалки могли утопить. Женщинам нельзя было купаться в одежде, чтобы не привлечь кожные болезни.

Также запрещается подбирать найденные на улице деньги, продавать вещи или дарить их. Вместе с вещью можно было забрать все несчастья другого человека. Нельзя ничего никому одалживать и брать в долг, чтобы не передать в чужие руки своё счастье и благополучие.

Под запретом также любые риски, ставки и обещания, потому что они могли принести только неудачу.

Приметы


Согласно народным приметам, если в день Ивана Купала пройдёт дождь, то через пять дней, скорее всего, погода наладится. А если после дождя на небе долго видна радуга, то, вероятно, следующие дни будут пасмурными. Если же вечером на горизонте можно увидеть зарницу, то на следующий день, возможно, пойдёт дождь. А если возле муравейников не видно муравьёв, это тоже может быть признаком приближающегося дождя.

Звёздное небо предвещает богатый урожай грибов осенью. Если кукушка кукует, это означает, что осень будет холодной. Если же вы слышите пение сверчка, то зима будет мягкой и тёплой. А гроза может быть предвестником плохого урожая орехов.

Считается, что сон в ночь на 6 июля может быть вещим и предсказывать исполнение истинных желаний. Если вам приснился лёгкий и радостный сон, то всё, о чём вы мечтали, обязательно сбудется. Но если сон был тяжёлым и пугающим, то, возможно, вашему желанию не суждено осуществиться.

Читайте также:

Иван Купала 2024: что это за праздник и как его отмечать

Петров пост в 2024 году: история, традиции, что можно и чего нельзя делать с 1 по 11 июля

Участники праздника «Русский двор» в Серпухове изучили традиции гостеприимства
#вода
#деньги
#история
#праздник
#вещи
#здоровье
#ночь
#подарки
#счастье
#традиции
#погода
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Капремонт знаменитой мытищинской гимназии завершат в будущем году
05 июля 2024, 22:16

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Исполняющий обязанности главы Мытищ Олег Сотник проверил ход капремонта Мытищинской гимназии №17. Работы стартовали в этом году, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В здании обновят системы вентиляции, электроснабжения и электроосвещения, отопления, водоснабжения и канализации. В подвале, где наблюдалось подтопление, заменят коммуникации. Всё необходимое уже закуплено и доставлено на объект.
«Сейчас на 70% уложен первый слой кровли, начаты работы в санузлах. К началу учебного года деревянные окна в гимназии заменят на современные оконные блоки. Также будут обновлены фасад и входная группа. Чтобы не нарушать учебный процесс, капремонт будет проходить в два этапа и завершится в 2025 году», – говорится в сообщении.
Гимназия №17 – одно из старейших образовательных учреждений муниципалитета. В прошлом году оно отметило 60-летний юбилей. Среди выпускников – победители и призёры олимпиад и конкурсов. В конце прошлого года гимназия вошла в топ-75, став получателем гранта «Умные школы» Подмосковья.

Читайте также:

Мытищинские врачи спасли жизнь пациенту с огромным флотирующим тромбом

Стоматологи вручают маленьким мытищинцам грамоты за лечение зубов

Спорткомплекс с бассейном в Мытищах достроят в 2025 году
#мытищи
#капремонт
#гимназия
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Севастополе попрощались с погибшей при ударах ВСУ педагогом Людмилой Хариной
05 июля 2024, 21:58

Фото: istockphoto/Marat Musabirov

С погибшей от ударов со стороны ВСУ педагогом детсада Людмилой Хариной попрощались в Севастополе. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развозжаев.
«Людмила Александровна была второй мамой для многих севастопольских малышей. На ее страничке в социальных сетях рабочие фотографии и подписи: «Мои самые лучшие и любимые детки», — написал чиновник.

Он отметил, что погибшая пыталась передать каждому ребенку частичку доброты и искренности. Также Развозжаев добавил, что женщина получила второе место во Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России-2024».
Губернатор заключил, что Харина была гордостью региона, молодой заботливой и внимательной женщиной и настоящим профессионалом.

Читайте также:

В Петрозаводске арестован убивший экс-супругу на рабочем месте мужчина

В Домодедово трое мужчин облили прохожих из шланга и подрались с коммунальщиками

Interia: часть F-16 могут оставить в Польше из-за ударов ВС РФ по аэродромам ВСУ
#россия
#смерть
#севастополь
#война
#всу
#сво
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В июле в 50 подмосковных населённых пунктах начнут работы по соцгазификации
05 июля 2024, 21:53

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В июле начнутся строительно-монтажные работы почти в 50 населённых пунктах Подмосковья по программе социальной газификации. Газопроводы будут ведены в эксплуатацию в декабре, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Эти населённые пункты расположены в городских округах Волоколамский, Домодедово, Егорьевск, Истра, Клин, Красногорск, Лосино-Петровский, Мытищи, Серпухов, Солнечногорск и других. Кроме того, в этом месяце в 18 городах и сёлах Подмосковья будут завершены начатые ранее работы», – говорится в сообщении.
Полный список этих населённых пунктов можно найти по ссылке.

С начала года в Подмосковье построили 60 км новых газопроводов, что позволило обеспечить газом более 25 тысяч человек.

В пресс-службе напомнили, что с апреля программа «Социальная газификация» была распространена и на дома в садоводческих товариществах. Смысл в том, что газ подводится к границам участков жителей бесплатно. Главное – СНТ должен находиться в границах газифицированных населенных пунктов.

Жители оплачивают лишь выбранный комплект оборудования и работы внутри участка. Однако важно, чтобы дом был зарегистрирован.

Заявку на подведение можно подать в МФЦ, на сайте Мособлгаза, в офисах компании, а также на региональном портале госуслуг.


Читайте также:
#газ
#газификация
#социальная газификация
#подмосковье
#московская область
#мособлгаз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Участники подмосковной акции «Чистый лес» убрали 24 гектара лесных земель
05 июля 2024, 20:32

Фото: iStock / Inside Creative House

В Подмосковье проходит экологическая акция «Чистый лес». Почти каждые выходные на популярных у жителей рекреационных территориях проводятся субботники. Лесного очищают от валежника, сухостоя и бытового мусора, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
Акция проводится при поддержке комитета подмосковного парламента по имущественным отношениям, природопользованию и экологии.
«Акция ежегодная. С каждым годом мы стремимся сделать её ещё более масштабной. В прошлом году субботники охватили 20 лесных участков в 19 городских округах. На уборку вышли более 1250 человек. Мы очистили более 73 га лесных участков, убрали свыше 585 кубометров валежника и сухостоя. В этом году к акции присоединятся 26 муниципалитетов», – рассказал председатель комитета Владимир Шапкин.
Как подчеркнул депутат, площадь убранных территорий составила 24 га. В акции приняли участие около 500 человек. По словам Шапкина, уборку леса уже провели в 10 городских округах – Балашихе, Шатуре, Мытищах, Раменском, Волоколамске, Черноголовке, Воскресенске, Можайске, Лобне и Луховицах. Депутат призвал жителей региона принять активное участие в акции.

Ближайшие акции состоятся 6 июля в городском округах Домодедово в Ильинском участковом лесничестве возле микрорайона Южный, а также в Коломне – в Ступинском лесничестве рядом с деревней Туменское. Начало – в 10 часов.

Участникам субботника выдадут необходимый инвентарь. В случае непогоды акцию могут перенести.

Читайте также:

В лесах Подмосковья устроили более 1,5 тыс. километров минерализованных полос

Эколог Корниец предложил ввести льготы для борющихся с мусором в лесах

В Подмосковье зафиксировано 67 нарушений правил пожарной безопасности в лесах
#лес
#экология
#мусор
#акция
#депутат
#мособлдума
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Двери в подъездах по заявкам жителей Подмосковья ремонтировали 6,5 тысяч раз
05 июля 2024, 20:16

Фото: Минчистоты МО

В Подмосковье более 6,5 тыс. раз ремонтировали двери в подъездах. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Дверь в подъезд должна соответствовать всем требованиям по надёжности и безопасности. Один из важных элементов – дверной доводчик, который обязан быть в исправном состоянии и регулярно обслуживаться. По заявкам жителей с начала года управляющие компании Московской области отработали более 6,5 тыс. задач по ремонту дверей в местах общего пользования», – отметили в министерстве.
Там напомнили, что при обнаружении неисправности дверей в подъезде нужно обратиться в свою управляющую компанию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Читайте также:

В Подмосковье начали собирать заявки от муниципалитетов на благоустройство

Жителей Подмосковья научили экологично утилизировать старые электросамокаты

План благоустройства дворов в Московской области выполнили на 28%
#минчистоты
#подъезды
#ремонт
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Секса уже не хочется: Эксперты назвали главный признак начинающегося алкоголизма
DM: Снижение интереса к сексу может быть признаком начинающегося алкоголизма
05 июля 2024, 19:49

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Снижение либидо и высокое давление могут быть признаками начинающегося алкоголизма. Об этом и других неочевидных симптомах рассказали эксперты The Daily Mail.
Одним из признаков развивающейся зависимости может стать гипертония. Из-за длительного употребления спиртных напитков сосуды сужаются, и сердцу приходится работать интенсивнее, чтобы прокачивать кровь по всему телу, что и приводит к повышению артериального давления. Повышенное давление может привести не только к сердечному приступу или инсульту, но и к слабоумию.

Депрессия и повышенная тревожность также могут свидетельствовать о развитии алкоголизма. Чрезмерное употребление спиртного может привести к проблемам со сном и дефициту витаминов, из-за чего человек будет постоянно пребывать в плохом настроении.

Одним из самых неочевидных признаков зарождающейся алкогольной зависимости эксперты DM назвали снижение либидо. Изначально спиртное оказывает стимулирующее воздействие на ответственные за либидо гормоны серотонин, дофамин и тестостерон, однако при систематическом злоупотреблении алкоголем их уровни начинают снижаться, объяснил эксперт. После этого у алкоголика может начать пропадать интерес к сексу. Также вероятно развитие проблем с потенцией и менструальным циклом.

Читайте также:

Депутат Госдумы Авксентьева предложила убрать из думского магазина алкоголь

Врач Исаев назвал самый безопасный для печени алкоголь

Нарколог Холдин рассказал, когда дети впервые пробуют сигареты и алкоголь
#алкоголь
#депрессия
#алкоголизм
#секс
#болезни
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сочно и свежо: Топ-3 рецептов из дыни
05 июля 2024, 19:10

Фото: iStock/OcsanaDen

Дыня — один из любимых летних продуктов. Её сочность и аромат не оставляют равнодушным никого. Редакция «Радио 1» рассказывает, какие необычные блюда можно приготовить из дыни.

Дынный смузи с лимоном и мятой

Ингредиенты
  • Дыня — 300 г.
  • Лимон — 0,25-0,5 шт.
  • Мята — 6-10 листочков
  • Мед — 0,5-1,5 ч. ложки
  • Вино белое полусладкое (можно игристое или шампанское) — 30-50 мл.

Пошаговый рецепт
  1. Дыню очистить от кожуры и семян, нарезать. То же самое сделать с лимоном.
  2. Все положить в блендер и пюрировать 10-12 минут.
  3. Добавить в смесь мед и белое вино, взбить.
  4. Разлить по емкостям и украсить лепестками мяты.

Дынная панна-котта

  • Сливки 33 % — 400 мл.
  • Дыня (мякоть) — 300 г.
  • Мед жидкий — 60 г. (3 ст. ложки)
  • Желатин — 25 г.
  • Ванилин — 1 ч. ложка

Пошаговый рецепт
  1. Заливаем желатин водой (90 мл) и оставляем набухать.
  2. В сотейнике прогреваем сливки с медом и ванилином. Доводим до кипения.
  3. Мякоть дыни взбиваем блендером. Добавляем в нее желатин и сливочную массу. Перемешиваем.
  4. Разливаем массу по формам и отправляем в холодильник на 1 час.

​Фото: iStock/dashu83

Дынный мусс

Ингредиенты
  • Дыня — 500 г.
  • Сахар — 2-3 ст. ложки
  • Ванильный сахар — 1 ч. ложка
  • Желатин — 20 г.
  • Вода — 0,5-0,75 стакана
  • Лимонная кислота

Пошаговый рецепт
  1. Желатин растворить в воде и поставить в миску с горячей водой.
  2. Дыню очистить, нарезать кусочками, взбить блендером.
  3. Добавить ванилин, лимонную кислоту и сахар.
  4. Влить в полученное желатин и взбить миксером (примерно 10 минут) .
  5. Перелить смесь в форму и отправить в холодильник на 2-3 часа.

Читайте также:

Ароматный и хрустящий: простой рецепт заливного пирога с ягодами в духовке

Квас домашний: классический рецепт прохладительного напитка

Сладко и вкусно: Рецепт правильного клубничного варенья
#вода
#мёд
#вино
#сахар
#дыня
#еда
#блюда
#повар
#напитки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Дарью Трепову* подали в суд за коммунальные долги
05 июля 2024, 18:39

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск к Дарье Треповой* от ООО «ЖКС № 1 Пушкинского района». У неё накопилось более 170 тысяч рублей долгов за коммунальные услуги.
Ранее девушке по наследству от отца досталась квартира на Артиллерийской улице в Пушкине, передаёт телеграм-канал SHOT. Коммунальные услуги за это жилище никто не оплачивал более десяти лет. У квартиры есть и другие владельцы, но их истец найти не может. С Дарьи Треповой* просят взыскать 174 тысячи рублей — сумму долга и госпошлины.

Общая сумма гражданских исков к Треповой* составляет более 24,7 миллиона рублей. В настоящее время она отбывает 27-летний срок заключения за устроенный ею террористический акт, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

Читайте также:

Прокуратура настаивает на увеличении срока заключения Треповой*

Суд удовлетворил иски к Треповой* на 16,5 миллионов рублей по делу о теракте

Дарье Треповой* предъявили иск на 1,6 миллиона рублей

*внесена в список террористов и экстремистов
#квартира
#жилище
#услуги
#жкх
#долги
#суд
#теракт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф