Арестованный замминистра Иванов ездил на машинах с номерами за миллионы рублей

Фото: РИА Новости
Арестованный замминистра обороны Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки, был владельцем люксовых автомобилей. Об этом информирует РИА Новости.
Как следует из его декларации о доходах, изученной изданием, Иванов владел внедорожником Chevrolet Suburban с закрепленными номерами серии ААА региона 77, а также машиной Mercedes-Benz V-Класса с номерами серии МММ региона 77.
Итоговая стоимость этих номеров превышает 6 миллионов рублей, следует из данных базы по продаже государственных номеров.
Иванова задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля. Следствие считает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны РФ. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ
Ранее стало известно, в каких условиях содержится в СИЗО арестованный Иванов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Итоговая стоимость этих номеров превышает 6 миллионов рублей, следует из данных базы по продаже государственных номеров.
Иванова задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля. Следствие считает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны РФ. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ
Ранее стало известно, в каких условиях содержится в СИЗО арестованный Иванов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак