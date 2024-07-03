С ароматной корочкой: 4 простых рецепта шампиньонов на гриле

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Лето — время пикников, а грибы на гриле — это отличное самостоятельное блюдо, вкусный гарнир и прекрасная закуска. Редакция «Радио 1» рассказывает о нескольких простых рецептах.
Классический рецептИнгредиенты
- Шампиньоны (среднего размера) — 500 г.
- Подсолнечное масло — 80 г.
- Соль — 5 г.
- Специи — 5 г.
Пошаговый рецепт
- Грибы помыть, просушить и нарезать пластинками.
- Грибные пластинки положить в емкость, залить маслом и посыпать солью и специями. Оставить на 20 минут.
- Замаринованные грибы выложить на разогретый гриль и обжарить (по 3 минуты с каждой стороны).
Фаршированные шампиньоны с сыромИнгредиенты
- Шампиньоны (большого размера) — 400 г.
- Сыр Сулугуни — 30 г.
- Кинза — 15 г.
- Сливочное масло (несоленое) — 15 г.
Пошаговый рецепт
- Грибы помыть, просушить, срезать у них ножки, сделав небольшое углубление в шляпке.
- Натереть сыр на средней терке, мелко порубить кинзу, перемешать.
- Добавить в смесь растопленное сливочное масло.
- Распределить начинку в шляпки и отправить на раскаленный гриль.
Шляпки толстые, поэтому жарить их нужно 8-10 минут.
Шампиньоны с овощами и розмариномИнгредиенты
- Шампиньоны — 600 г.
- Оливковое масло — 45 мл.
- Чеснок — 3 зубчика
- Соль — 5 г.
- Розмарин — 1 веточка
- Молотый перец — 3 г.
Пошаговый рецепт
- Грибы помыть, просушить, срезать у них ножки.
- Чеснок измельчить, посолить, смешать с мелко нарезанным розмарином. Все перетереть в ступке.
- Добавить к смеси масло и черный перец. Оставить мариноваться на полчаса.
- Замаринованные шляпки прожарить на гриле в течение 4 минут с каждой стороны.
Шампиньоны в майонезе на грилеИнгредиенты
- Шампиньоны — 600 г.
- Майонез — 3 ст. л.
- Лавровые листья — 2 шт.
- Перец, соль
Пошаговый рецепт
- Грибы помыть, просушить, нарезать на половинки и сложить в чашку.
- Влить в чашку с грибами майонез, добавить специи. Мариновать под крышкой 30 минут.
- Выложить на гриль и прожарить.
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Анастасия Бондарева