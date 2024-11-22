С бывшего замминистра обороны потребовали взыскать огромную сумму в миллиарды рублей

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Банк «Интеркоммерц» в лице Агентства по страхованию и вкладам (АСВ) и компания «Оборонстрой», признанные потерпевшими по уголовному делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, требуют взыскать с фигурантов более 4,2 миллиарда рублей. Гражданские иски поданы в рамках расследования дела о растрате и легализации денежных средств, сообщает ТАСС.
В материалах дела указано, что Иванов проходит по трем уголовным эпизодам.
Первый связан с растратой более 205 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы и судна «Амбал», эксплуатируемого в Калининграде.
Второе дело касается хищений в размере свыше 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц».
Среди фигурантов упоминаются экс-подчиненный Иванова Антон Филатов, бывший председатель правления банка Александр Бугаевский, а также гражданин Германии Феликс Нойберг, объявленный в международный розыск.
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Первый связан с растратой более 205 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы и судна «Амбал», эксплуатируемого в Калининграде.
Второе дело касается хищений в размере свыше 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц».
Среди фигурантов упоминаются экс-подчиненный Иванова Антон Филатов, бывший председатель правления банка Александр Бугаевский, а также гражданин Германии Феликс Нойберг, объявленный в международный розыск.
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Мария Моисеева