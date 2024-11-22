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С бывшего замминистра обороны потребовали взыскать огромную сумму в миллиарды рублей

АСВ и «Оборонстрой» требуют взыскать с Тимура Иванова более 4 млрд рублей
Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Банк «Интеркоммерц» в лице Агентства по страхованию и вкладам (АСВ) и компания «Оборонстрой», признанные потерпевшими по уголовному делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, требуют взыскать с фигурантов более 4,2 миллиарда рублей. Гражданские иски поданы в рамках расследования дела о растрате и легализации денежных средств, сообщает ТАСС.
В материалах дела указано, что Иванов проходит по трем уголовным эпизодам.

Первый связан с растратой более 205 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы и судна «Амбал», эксплуатируемого в Калининграде.



Второе дело касается хищений в размере свыше 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц».

Среди фигурантов упоминаются экс-подчиненный Иванова Антон Филатов, бывший председатель правления банка Александр Бугаевский, а также гражданин Германии Феликс Нойберг, объявленный в международный розыск.

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#розыск
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Имущество экс-замгубернатора Петербурга арестовано почти на миллиард рублей
Суд арестовал имущество экс-замгубернатора Лавленцева почти 1 млрд руб
22 ноября 2024, 04:26

Фото: iStock/ Pattanaphong Khuankaew

Московский суд наложил обеспечительный арест на имущество бывшего заместителя губернатора Петербурга Владимира Лавленцева на сумму почти 1 миллиард рублей.
Как сообщает ТАСС, это стало частью судебного разбирательства по делу о растратах, в которых он обвиняется.

Согласно приговору, арест наложен на имущество Лавленцева общей стоимостью 992 млн рублей, включая доли в коммерческих компаниях, земельные участки в Московской и Тверской областях, недвижимость в Москве и Подмосковье, а также личный тир.

Кроме того, как дополнительно упоминается в приговоре, арестовано имущество другого фигуранта дела, Игоря Забирана, на сумму более 400 миллионов рублей.

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В Приморье объявили штормовое предупреждение
Гидрометцентр: Приморье накроет циклон с мокрым снегом и метелью 26-27 ноября
22 ноября 2024, 03:58

Фото: iStock/ronniechua

Приморский гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение на 26-27 ноября, предупреждая о сильных осадках, гололеде и мокром снеге. По данным синоптиков, погодные условия будут вызваны влиянием активного циклона.
Во Владивостоке и большинстве районов края ожидаются осадки смешанного характера: дождь, мокрый снег и снег. За 12 часов может выпасть от 15 до 45 мм дождя или смешанных осадков, а при чистом снеге — 7-19 мм. В некоторых районах прогнозируются очень сильные осадки — более 50 мм за 12 часов.

Осадки будут сопровождаться налипанием мокрого снега, гололедом, местами метелью и грозами. Скорость ветра составит 15-24 м/с, на побережье и во Владивостоке возможны порывы до 32 м/с.

Пресс-служба гидрометцентра уточнила, что разрушительного ледяного дождя, как в прошлые годы, не ожидается.

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#снег
#гидрометцентр
#осадки
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В Московской области женщин пригласили работать водителями автобусов
21 ноября 2024, 22:43

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Мострансавто пригласило на работу женщин-водителей автобусов. Вакансии открыты в разных городах Московской области, сообщили в пресс-службе перевозчика.
«Для водителей Мострансавто предусмотрен расширенный социальный пакет. Туда включены бесплатные поездки на автобусах компании, бесплатное проживание в общежитиях или компенсация до 12 тыс. рублей за аренду жилья для иногородних сотрудников, отпуск до 42 календарных дней, бесплатная форма, бесплатные путевки в детские лагеря. Также предусмотрены периодические медосмотры за счёт предприятия. Помимо этого, иногородним сотрудникам выплачивают подъёмные в размере 30 тыс. рублей», – рассказали в пресс-службе.
Как отметили в Мострансавто, на сегодняшний день водителями автобусов там работают 168 женщин.

В ведомстве действует программа бесплатной профессиональной переподготовки водителей на категорию D. Обучение проходят водители старше 21 года с категорией прав В или С. К работе за рулём соискателей допускают после сдачи экзаменов и стажировки.

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#автобусы
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#трудоустройство
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#подмосковье
#московская область
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Российские учёные создали метод выявления молока с завышенным белком
21 ноября 2024, 21:02

Фото: iStock/Bohdan Bevz

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины разработали метод выявления молока с искусственно завышенным белком с помощью инфракрасной спектрометрии.
Исследователи отметили, что с помощью этого метода можно обнаружить в молоке меламин – опасную добавку.

«Сейчас для определения меламина в молоке используется метод высокоэффективной жидкостной хроматографии. Но он требует специального оборудования и реактивов, что затрудняет его применение в производственных лабораториях молокоперерабатывающих предприятий. Наш метод основан на использовании инфракрасной спектрометрии в среднем диапазоне и позволяет проводить контроль на производстве», – пояснила в беседе с Газета.ру руководитель исследования, кандидат ветеринарных наук Тамара Калюжная.

До этого председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ прокомментировал сообщение о том, что лишь 20% мёда. Проверенного Роскачеством, соответствуют обязательным требованиям законодательства. Он пояснил, что в современных реалиях самостоятельно потребитель не в силах проверить качество покупаемой им продукции.

«Мы все зависимы. Если я покупаю сметану, творог, масло, колбасу, там хотя бы можно что-то понять по запаху или вкусу, если продукт плохой. В мёде такого не определишь. Есть какие-то народные способы проверки мёда, можно воспользоваться ими», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Шелищ.

Ранее сообщалось, что Роскачество обнаружило опасные для здоровья вещества во многих произведённых в России подушках.

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#молоко
#производство
#наука
#мёд
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Госдума отклонила законопроект об определении валежника
21 ноября 2024, 20:12

Фото: iStock/ Detailfoto

Госдума рассмотрела и отклонила законопроект, который предлагал закрепить в Лесном кодексе определение валежника, а ещё перечень инструментов — с их помощью его можно собирать, проинформировал корреспондент РБК.
Предлагалось прописать в документе, что валежник — остатки стволов деревьев и сучьев, кроме тех, что лежат на местах проведения лесных работ. Ещё законопроект закреплял, что при сборе таких дров разрешается использовать ручные пилы, топоры и легкие бензопилы.

В итоге инициативу поддержали 106 депутатов — этого оказалось недостаточно для принятия законопроекта.

В рамках обсуждения инициативы член профильного комитета по экологии Зариф Байгускаров согласился, что после вступления в 2019 году в силу закона, который разрешает гражданам России собирать валежник, у них возникали вопросы о том, что именно включает в себя это понятие. Детальные правила заготовки данного типа дров закрепили приказом Минприроды.

«После того как были внесены эти изменения, никаких вопросов о заготовке валежника не возникает», — обратил внимание Байгускаров.

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#лес
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Подмосковных школьников пригласили на конкурс научной фантастики «Россия 2050»
Школьники из Подмосковья приглашены на конкурс научной фантастики «Россия 2050»
21 ноября 2024, 19:34

Фото: iStock/Halfpoint

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» анонсировала проведение всероссийского конкурса научной фантастики «Россия 2050». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе организации.
Отмечается, что целью проведения конкурса является создание и популяризация созидательного образа России в мировом сообществе в перспективе до 2050 года, а также стимулирование интереса общества к теме будущего России и к возможным сценариям развития страны по ключевым направлениям в следующие 25 лет.

По данным организации, темы конкурсных работ связаны с ключевыми направлениями развития страны, включая область демографии, экологии, энергетики, современных технологий, космической отрасли, здравоохранения, экономики и других.

В рамках конкурса также организован спецпроект-конкурс фантастики и проектирования будущего в сеттинге «Берлога», который организован совместно с Кружковым движением Национальной технологической инициативы. Он направлен на популяризацию среди подрастающего поколения моды на создание научной фантастики.

Подчеркнём, что «Берлога» является первым проектом по массовому вовлечению подростков в область современных технологий путём прохождения уровней в полезных мобильных и компьютерных играх.

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#конкурс
#школьники
#наука
#подмосковье
#россия
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Жители Подмосковья могут стать участниками очередного «Урока цифры»
21 ноября 2024, 19:31

Фото: сайт урокцифры.рф

В России со 2 по 22 декабря в рамках Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» проводится урок от компании «Яндекс» по теме «Код города: технологии в движении». Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры России, которое выступает одним из организаторов проекта.
«Урок адресован учащимся 1-11 классов. Он направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий. Кроме того, в рамках учащиеся узнают, как различные технологии и алгоритмы, в том числе искусственный интеллект и машинное обучение, обеспечивают работу современного сервиса такси», – говорится в сообщении.
28 ноября в 10:00 по московскому времени на сайте проекта запланировано проведение вебинара для педагогов.

Организаторами проекта выступают Минцифры и Минпросвещения России, а также АНО «Цифровая экономика» в партнёрстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.

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#минцифры
#цифровизация
#урок цифры
#образование
#россия
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Конституционный суд РФ подтвердил отказ в демобилизации по возрасту
21 ноября 2024, 19:07

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Конституционный суд России подтвердил отказ в демобилизации по возрасту до 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Ранее военнослужащий И.В. Михеевский обратился с требованием признать неконституционной статью 4 Федерального закона (ФЗ)-269. Он утверждал, что в период частичной мобилизации высшие офицеры могут уволиться не ранее 70 лет, а предельный возраст службы для остальных званий должен достигать 65 лет. Мужчина ссылался на то, что ряд добровольцев заключали контракт с Минобороны РФ до вступления в силу закона, когда ещё можно было демобилизоваться по достижении 50 лет.

После рассмотрения обращения Конституционный суд постановил, что противоречащих пунктов в законе нет, поэтому просьба Михеевского была отклонена.

ФЗ-269 был принят в июне текущего года. Но вместе с ним по-прежнему действителен ФЗ-63 от 28 марта 1998 года о воинской обязанности и военной службе. По нему, маршал, генерал, адмирал, генерал-полковник могут уволиться со службы в 65 лет; генерал-лейтенант, вице-адмирал, генерал-майор, контр-адмирал – в 60 лет; полковник и капитан первого ранга могут уйти в 55 лет, а военные с иными званиями – в 50 лет.

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#контракт
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Блиновская нашла покупателя на дом в Подмосковье
21 ноября 2024, 19:04

Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Блогер Елена Блиновская нашла покупателя на свой частный дом в Истре, проинформировал Телеграм-канал Shot, ссылаясь на адвоката «королевы марафонов» Наталью Сальникову.
Юрист передала, что Елена Блиновская и покупатель уже поставили подписи на предварительном договоре купли-продажи. Наталья Сальникова не раскрыла финальную сумму сделки и личность будущего владельца частного дома в Истре.

Недвижимость, которую продаёт «королева марафонов» — это двухэтажный коттедж в элитном населённом пункте «Миллениум Парк». Площадь дома составляет где-то 1,7 тысячи квадратных метров, а стоит он 750 миллионов рублей. По информации канала, Елена Блиновская могла продать жилплощадь с небольшой скидкой.

Ранее сообщалось, что блогер Елена Блиновская объявила о банкротстве. Сумма задолженности «королевы марафонов» перед налоговыми органами составляет около 1,2 миллиарда рублей, из которых полмиллиарда — это пени.

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