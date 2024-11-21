В Московской области женщин пригласили работать водителями автобусов

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Мострансавто пригласило на работу женщин-водителей автобусов. Вакансии открыты в разных городах Московской области, сообщили в пресс-службе перевозчика.
«Для водителей Мострансавто предусмотрен расширенный социальный пакет. Туда включены бесплатные поездки на автобусах компании, бесплатное проживание в общежитиях или компенсация до 12 тыс. рублей за аренду жилья для иногородних сотрудников, отпуск до 42 календарных дней, бесплатная форма, бесплатные путевки в детские лагеря. Также предусмотрены периодические медосмотры за счёт предприятия. Помимо этого, иногородним сотрудникам выплачивают подъёмные в размере 30 тыс. рублей», – рассказали в пресс-службе.Как отметили в Мострансавто, на сегодняшний день водителями автобусов там работают 168 женщин.
В ведомстве действует программа бесплатной профессиональной переподготовки водителей на категорию D. Обучение проходят водители старше 21 года с категорией прав В или С. К работе за рулём соискателей допускают после сдачи экзаменов и стажировки.
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Лора Луганская