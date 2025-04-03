«Больно падать»: Косметический бренд блогера Лерчек принёс убыток на 98 миллионов рублей

Валерия Чекалина/Лерчек (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)
Косметический бренд блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, по итогам финансовой отчётности за 2024 год стал убыточным. Потери компании составили 98 миллионов рублей.
Соответствующую информацию опубликовал телеграм-канал «Светский хроник». Пост содержит динамику доходов и расходов фирмы Лерчек, где наглядно, в виде графика отображено, что она демонстрирует явно «отрицательный рост». Для тех, кто ленится смотреть и сравнивать, приведён и напечатанный текст.
Для сравнения: в 2021 году, в «жирные» времена, по выражению авторов канала, бренд приносил Чекалиной около 2,9 миллиарда рублей. А за прошлый год выручка составила 558 миллионов. Легко подсчитать, что выручка упала почти в шесть раз, а прибыль превратилась в убыток под сотню миллионов.
Крах империи — так они озаглавили свой пост.
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Для сравнения: в 2021 году, в «жирные» времена, по выражению авторов канала, бренд приносил Чекалиной около 2,9 миллиарда рублей. А за прошлый год выручка составила 558 миллионов. Легко подсчитать, что выручка упала почти в шесть раз, а прибыль превратилась в убыток под сотню миллионов.
«Вот что бывает, когда бизнес пытается выплыть сам, без раскрученных инфоцыганских приемов вроде «колеса фортуны» и круглосуточных прогревов», — делают вывод журналисты.
Крах империи — так они озаглавили свой пост.
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Александр Бойцов