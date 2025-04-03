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«Больно падать»: Косметический бренд блогера Лерчек принёс убыток на 98 миллионов рублей

Косметическая фирма блогера Лерчек по итогам 2024 года стала убыточной
Валерия Чекалина/Лерчек (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Валерия Чекалина/Лерчек (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Косметический бренд блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, по итогам финансовой отчётности за 2024 год стал убыточным. Потери компании составили 98 миллионов рублей.
Соответствующую информацию опубликовал телеграм-канал «Светский хроник». Пост содержит динамику доходов и расходов фирмы Лерчек, где наглядно, в виде графика отображено, что она демонстрирует явно «отрицательный рост». Для тех, кто ленится смотреть и сравнивать, приведён и напечатанный текст.

Для сравнения: в 2021 году, в «жирные» времена, по выражению авторов канала, бренд приносил Чекалиной около 2,9 миллиарда рублей. А за прошлый год выручка составила 558 миллионов. Легко подсчитать, что выручка упала почти в шесть раз, а прибыль превратилась в убыток под сотню миллионов.

«Вот что бывает, когда бизнес пытается выплыть сам, без раскрученных инфоцыганских приемов вроде «колеса фортуны» и круглосуточных прогревов», — делают вывод журналисты.

​Крах империи — так они озаглавили свой пост.

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#блогер
«У неё ёще будут дети»: Прохор Шаляпин ответил на вопрос об отце новорождённой дочери вдовы Армена Джигарханяна
Прохор Шаляпин заявил, что не знает отца дочери Виталины Цымбалюк-Романовской
03 апреля 2025, 17:16

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Прохор Шаляпин является близким другом Виталины Цымбалюк-Романовской, которая недавно стала мамой. О положении певицы знал очень узкий круг её знакомых, в который входил и певец.
Шаляпин прокомментировал рождение дочери у вдовы Армена Джигарханяна и отметил, что не обладает информацией о том, кто отец ребёнка.

«Желаю ей и ребенку крепкого здоровья, очень за неё рад и думаю, что, может, у неё ещё будут дети», – отметил исполнитель в беседе с Woman.ru.
Артист отметил, что «Бог услышал молитвы» Виталины, которая давно хотела стать мамой. После появления ребёнка пианистка вновь обретёт смысл жизни. Особенно важно это потому, что она потеряла обоих родителей, которые обожали и любили её.

Прохор добавил, что он не знаком с отцом ребёнка и не следит за личной жизнью Цымбалюк-Романовской.

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Тайно родившая дочь бывшая жена Армена Джигарханяна призналась, что о её секрете знал Прохор Шаляпин
#дети
#отец
#артист
#роды
#мама
#семья
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Жена Эрнста показала, как изменилась за шесть дней пребывания в санатории
03 апреля 2025, 17:15

Софья Эрнст (Фото: Instagram*, @sofyapavlovna)

Супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста актриса Софья Эрнст продемонстрировала в личном блоге, как изменилась за шесть дней пребывания в санатории.
По словам артистки, за столь небольшой срок ей удалось восстановить силы.
« <…> Сняла себя в первый день и шестой. Ну это магия какая-то! Вот она я! Посвежела, восстановила силы, угомонилась наконец, ну и похудела немножко. Мне хорошо, спокойно, я готова снова в бой», — рассказала актриса.
Софья Эрнст (Фото: Instagram*, @sofyapavlovna)

Софья и Константин Эрнст поженились в 2017 году. У них трое детей: старшая дочь Эрика, младшая и сын Лев. Супруги редко показывают своих детей в социальных сетях.

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#супруги
#актриса
#продюсер
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Жигалова опубликовала доказательства неподобающего поведения Азизы на шоу «Суперстар!»
03 апреля 2025, 16:54

Певица Азиза (Фото: Телеграм, @aziza_official)

Журналист и блогер Алёна Жигалова представила в своём телеграм-канале доказательства того, как певица Азиза неуважительно относилась к членам жюри шоу «Суперстар!» и персоналу.
По словам Жигаловой, артистка пыталась оправдать своё поведение: утверждала, что она одинокий человек и хотела поделиться своими переживаниями. Однако, судя по голосовым сообщениям Азизы, в них содержатся только угрозы.
«Я не сплю, и вы *** не спите!» — опубликовала слова Азизы Алёна Жигалова в своём телеграм-канале «Алёна, Блин!».
По словам блогера, за кулисами шоу проходили практику студенты журфака. Они тоже получали голосовые сообщения от Азизы, которые быстро разошлись по чатам.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева, находящаяся в составе жюри шоу «Суперстар!», обвинила Азизу (певица участвовала в проекте — прим. ред.) в том, что она вела себя неподобающим образом. Так, певица могла ночью позвонить или отправить сообщения, в которых отчитывала членов жюри за низкую оценку. Такое поведение Кудрявцевой не понравилось, и она поставила исполнительнице самый низкий бал, лишив её тем самым победы.

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Юлия Барановская опубликовала видео с Андреем Аршавиным в день рождения дочери
03 апреля 2025, 16:50

Юлия Барановская (Фото: Instagram*/baranovskaya_tv)

Телеведущая Юлия Барановская опубликовала видео с Андреем Аршавиным в день рождения дочери.
3 апреля 2008 года не только появилась на свет Яна, дочь телеведущей и футболиста, но и произошел значимый момент в карьере Аршавина — он забил гол на Кубке УЕФА, став мировой звездой.

«Да здравствует Юля Аршавина! Сначала родила сына, а теперь и дочь. А Андрей подарил гол», — отметил комментатор, вспоминая тот памятный матч.


Кроме Яны, у Барановской и Аршавина есть общие сыновья: 19-летний Артём и 12-летний Арсений. После их скандального развода экс-супруги долгое время конфликтовали по поводу алиментов на содержание детей.
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«Чувствовала себя недоженщиной»: экс-солистка «Тату» Лена Катина откровенно рассказала о послеродовой депрессии
Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина рассказала о послеродовой депрессии
03 апреля 2025, 16:41

Лена Катина (фото: lenakatina.com)

Лена Катина рассказала, как родила сына, и с какими трудностями столкнулась после этого.
Певица прославилась в 16-летнем возрасте, когда попала в музыкальную группу «Тату» и выпустила песню «Я сошла с ума». После распада проекта артистка впала в депрессию, поскольку не понимала, что ей дальше делать. Начать сольную карьеру Катиной помог продюсер и идеолог группы Борис Ренский.

Первым супругом исполнительницы стал рок-музыкант из Словении, экс-солист американской группы A New Vise Сашо Кузманович. В браке Катина первого ребёнка.

«Я вообще гиперконтролёр, у меня всё должно быть по плану. Когда мы решили сделать ребенка, я долго не могла забеременеть, где-то семь месяцев. Оказывается, это норма, а тогда казалось, что со мной что-то не так. Потом я переносила ребёнка на неделю, что закончилось кесаревым сечением. Я планировала родить сама, даже попробовать без эпидуралки, потом кормить ребёнка минимум шесть месяцев, но всё пошло не по плану. Я вообще не была к этому готова – у меня появилась мысль, что раз не смогла сама, значит не выполнила свое женское предназначение. На этом фоне развилась послеродовая депрессия», – рассказала Лена в подкасте «До Звезды» HiFi-стриминга Звук.
Она подчеркнула, что первенец Саша был очень неспокойным ребёнком, плохо спал и постоянно кричал. У Катиной ничего не получалось, грудное вскармливание не шло, поэтому она чувствовала себя «недоженщиной», поскольку не смогла не только родить сама, но и выкормить ребёнка.

После пара рассталась из-за частых скандалов, но сейчас поддерживает прекрасные отношения. Кузманович приезжает к сыну вместе со своей девушкой Кристиной, которая обожает ребёнка своего избранника. Катя положительно отзывается о девушке бывшего, называя её замечательным человеком.

Летом 2022 года Катина вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Спиридонова, который сразу же после свадьбы предложил родить ребёнка. Так у пары появился сын Демьян, с которым старший Саша быстро подружился.

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