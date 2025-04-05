«Предательство мужа»: Анна Калашникова раскрыла детали арестов Лерчек и Блиновской

Анна Калашникова (Фото: Личный архив Анны Калашниковой)
Российская телеведущая Анна Калашникова прокомментировала арест блогеров Елены Блиновской и Лерчек. Об этом она рассказала в подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» в эфире «Радио 1».
Певица рассказала, что ее просили рекламировать курсы Блиновской, когда они только стартовали. Однако, как заверила Калашникова, сотрудничество так и не состоялось. Анна отметила, что не проходила ни один из марафонов блогера.
Калашникова также упомянула, что пребывала в шоковом состоянии, когда узнала про ситуацию блогера Лерчек.
Звезда российского шоу-бизнеса заключила, что никому из них не удастся избежать наказания.
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«Мне очень не понравилось, когда Блиновская пыталась бежать. Она перешла определенную грань. После этого поступка мне стало ее не жаль», — отметила телеведущая.
Калашникова также упомянула, что пребывала в шоковом состоянии, когда узнала про ситуацию блогера Лерчек.
«Я в шоке от предательства ее мужа. Слышала, что на одном из допросов он обвинил Лерчек во всем. Всю вину Артем переложил на бывшую супругу. Не понимаю, как он будет смотреть в глаза своим детям», — добавила Анна.
Звезда российского шоу-бизнеса заключила, что никому из них не удастся избежать наказания.
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Екатерина Коршунова