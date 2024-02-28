В Московской области расширят условия экологической акции «Поймай мусоровоз»

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
В Московской области с 1 марта расширят условия акции «Поймай мусоровоз». Помимо синего и серого мусоровозов, объектом «охоты» теперь может стать мультилифт, то есть мусоровоз с прицепом, сообщили в пресс-службе МинЖКХ Подмосковья.
«Если мусоровоз на ходу теряет мусор, жители могут снять видео, на котором будут зафиксированы сам факт и номер транспортного средства. Необходимо указать дату, место, свой контактный номер, а затем отправить видео в соцсети регионального оператора или на почту rsoactiv@ec-line.ru», – рассказали в министерстве.Первый приславший фото или видео с нарушением получит вознаграждение в 5 тысяч рублей.
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