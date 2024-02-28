В Московской области расширят условия экологической акции «Поймай мусоровоз»

В Московской области с 1 марта расширят условия акции «Поймай мусоровоз». Помимо синего и серого мусоровозов, объектом «охоты» теперь может стать мультилифт, то есть мусоровоз с прицепом, сообщили в пресс-службе МинЖКХ Подмосковья.