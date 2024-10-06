«С днем рождения, президент»: листовки с поздравлениями Путину расклеили в Италии

Фото: сайт Кремля
Листовки с портретом президента России Владимира Путина с подписью «С днем рождения, президент» на русском и итальянском языке появились в городе Генуя в Италии. Об этом сообщает ТАСС. Завтра, 7 октября, российскому лидеру исполняется 72 года.
По данным агентства, идея расклеить поздравления принадлежит общественно-политической ассоциации Contronarrazione и основателю телеграм-канала «Донбасс Италия» журналисту Винченцо Лоруссо.
По его словам, по всей Генуе расклеено уже сотни листовок с поздравлениями для Владимира Путина.
Ранее CNN сообщал, что на улицах крупных итальянских городов появились плакаты и рекламные щиты, надписи на которых призывают к миру с Россией. Антивоенные билборды были замечены в Римме, Вероне, Парме, Пизе, Модене и других городах.
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«В ближайшие дни мы готовим еще одну акцию, которая выражает мнение большинства итальянцев, но оно скрывается СМИ мейнстрима», — заявил он.
По его словам, по всей Генуе расклеено уже сотни листовок с поздравлениями для Владимира Путина.
Ранее CNN сообщал, что на улицах крупных итальянских городов появились плакаты и рекламные щиты, надписи на которых призывают к миру с Россией. Антивоенные билборды были замечены в Римме, Вероне, Парме, Пизе, Модене и других городах.
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Данил Пономарев