Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih
На улицах крупных итальянских городов появились плакаты и рекламные щиты, надписи на которых призывают к миру с Россией. Антивоенные билборды были замечены в Римме, Вероне, Парме, Пизе, Модене и других городах.
Плакат в цветах российского и итальянского флагов можно увидеть на площади Джузеппе Мадзини в Риме, сообщает CNN. Лозунг на нём гласит: «Россия нам не враг!». Надпись на другом плакате призывает прекратить тратить деньги на оружие для Украины и Израиля. «Мы хотим мира. Мы отвергаем войну», — написали активисты.
Уточняется, что инициатива, призванная показать солидарность российскому народу на фоне случаев дискриминации культуры и враждебной антироссийской кампании западных СМИ, принадлежит общественным группам борцов за мир, которые не представляют никакую партию или политическую силу.
Активисты организовали сбор средств на аренду билбордов, и призывы к миру с Россией появились в городах по всей Италии, несмотря на протесты и даже акции вандализма со стороны украинской диаспоры. Один из организаторов кампании Пальмарино Дзоккателли рассказал, что её подхватили и в России, где появились плакаты с надписями «Италия нам не враг!», а с Донецком был даже устроен телемост.
Сторонники мира начали получать угрозы, украинское телевидение призвало соотечественников в Италии уничтожать плакаты.
Он убеждён, что большинство его соотечественников без предубеждения относятся к русским, а стремление жить в мире свойственно любому нормальному человеку.
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Уточняется, что инициатива, призванная показать солидарность российскому народу на фоне случаев дискриминации культуры и враждебной антироссийской кампании западных СМИ, принадлежит общественным группам борцов за мир, которые не представляют никакую партию или политическую силу.
Активисты организовали сбор средств на аренду билбордов, и призывы к миру с Россией появились в городах по всей Италии, несмотря на протесты и даже акции вандализма со стороны украинской диаспоры. Один из организаторов кампании Пальмарино Дзоккателли рассказал, что её подхватили и в России, где появились плакаты с надписями «Италия нам не враг!», а с Донецком был даже устроен телемост.
Сторонники мира начали получать угрозы, украинское телевидение призвало соотечественников в Италии уничтожать плакаты.
«Наша свобода слова в действии», — саркастически улыбнулся Дзокателли.
Он убеждён, что большинство его соотечественников без предубеждения относятся к русским, а стремление жить в мире свойственно любому нормальному человеку.
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Александр Бойцов