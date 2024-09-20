В России утвердили стран с нетрадиционными ценностями

Фото: istockphoto/ CatEyePerspective
В правительстве России утвердили список стран, которые навязывают нетрадиционные ценности. Распоряжение кабмина РФ опубликовали 20 сентября на сайте правовой информации. Документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
В распоряжении речь идет о государствах, власти которых диктуют диструктивную неолиберальную идеологию, противоречащую традиционным российским духовно-нравственным ценностям.
Всего с список вошли 47 иностранных государств. В их числе США, Великобритания, Франция, Швейцария, Германия, Австралия, Япония, Канада, Италия, Украина и другие страны с недружественной к России политикой.
Разработать список стран с неолеберальными ценностями поручил МИД РФ президент России Владимир Путин.
Читайте также:
Россия не хочет эскалации конфликта с Западом, заявил Лавров
В США высказались о членстве Украины в НАТО
В США сделали внезапное заявление об СВО
Всего с список вошли 47 иностранных государств. В их числе США, Великобритания, Франция, Швейцария, Германия, Австралия, Япония, Канада, Италия, Украина и другие страны с недружественной к России политикой.
Разработать список стран с неолеберальными ценностями поручил МИД РФ президент России Владимир Путин.
Читайте также:
Россия не хочет эскалации конфликта с Западом, заявил Лавров
В США высказались о членстве Украины в НАТО
В США сделали внезапное заявление об СВО
Лия Мурадьян