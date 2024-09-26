«Это будет началом конца»: Вице-премьер Италии об обновлении ядерной доктрины РФ

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Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выразил беспокойство по поводу обновление ядерной доктрины России. Об этом лидер партии «Лига» заявил 26 сентября.
«Не хочу издалека думать об использовании ядерной энергии в военном ключе. Это будет начало конца. Позиция итальянского правительства и, думаю, большинства европейских стран достаточно ясная: это надежда на конец конфликта в самом скором времени», — цитирует посла РИА Новости.
Также Сальвини отметил, что Италия поддерживает украинский народ и его оборону, но не согласна на использование западного оружия для ударов по территории России.
25 сентября президент РФ Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России. Президент подчеркнул, что нападение на Россию со стороны другого государства при участии любой ядерной державы будет рассматриваться как совместная атака.
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Лия Мурадьян